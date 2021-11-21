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台中曙光庇護工場 輔導身障勞工更多元就業

中央社 / 台中21日電

台中市政府輔導成立「曙光庇護工場」，提供影印、打字、排版等服務，透過門市營運型態，著重庇護員工職場人際互動訓練，提升社會化適應及溝通表達能力，更多元奠基職涯。

市府勞工局今天發布新聞稿表示，庇護工場為一種具正式勞雇關係的就業服務型態，可由機構或企業申請設立，協助有就業意願但受生、心理障礙影響，無法進入一般職場的身心障礙者在過渡期中接受專業技能訓練及密集輔導，搭配家庭支持及醫療協助，提升個別工作產能後再銜接一般職場就業。

勞工局長張大春指出，曙光庇護工場是台中市第1家由企業設立的庇護工場，與機構型庇護工場服務不同，具備營運、行銷經驗，期待提供身障者更多元就業型態，使身障勞工朋友也能擁有對職涯的期待。

台中市總計有8家庇護工場，分為「烘焙餐飲」、「清潔」、「觀光休閒」、「房屋修繕」及「印刷」等5種營運型態；其中「曙光庇護工場」提供6名庇護性就業職缺，從基礎門市清潔、印刷技術操作到印前客戶服務及銷售服務，因應個別障礙特質及優勢進行工作安排，適性發展。

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