資收場變身文創館 萬里商圈整合農漁產品趣味3D牆

新北市萬里商圈發展協會串聯萬里企業體，將原本髒亂不堪的資源回收場變成身為「瑪蟹文創館萬禮閣」，透過公產活用，改造成觀光局的旅遊借問站及旅客休息服務中心。這裡原本就是瑪鋉礦坑原址，館外有礦坑文化打卡牆中，裡面還有可愛的萬里特色蹦魚、高空跳傘、招財鯨魚等可愛趣味3D牆，要吸引遊客拍照。協會整合在地農漁產品，開發在地特色伴手禮，很多都是二次就業媽媽的創意結合。

萬里瑪蟹文創館萬里閣希望能凸顯萬里山與海的文華故事，整合在地農漁產品，開發在地特色伴手禮，提供一系列的特色伴手禮讓前來的遊客可以深度認識萬里之餘，還能滿足選購在地伴手禮的樂趣，將在23日上午舉行慶祝祈福活動。

新北市萬里商圈理事長蔡濬宇表示，自協會創會以來，就努力串聯在外創業有成的萬里子弟，凱越旅行社及全日佳公司等公司結合社會企業型態蹲點齊力為推廣萬里，幫助城鄉創生，不只是要活絡在地經濟，更要好好的關懷照顧在地。

因為萬里區全區2萬1738人中，老人就有4182人高達19.3%，即將突20％，凱越旅行社與全日佳有限公司在疫情嚴峻的情況之下，還將營收回饋給關懷據點讓老人供餐，讓老人家有一個休閒的去處。

萬里區長粘雪琴表示，萬里春賞花、夏觀海、秋品蟹、冬泡湯的旅遊行程，引進人潮，開發多元化就業機會，讓弱勢族群也有工作機會，促進偏鄕發展，促進萬里經濟成長，遊玩之餘還能協助城鄉創生一舉數得，值得讚賞與鼓勵。

讓萬里依山傍海美麗浪漫的漁村，除了有著純樸的漁村牽孤、蹦魚、討海人的浪漫海的故事，瑪鋉平埔族及虎頭坑礦業聚落等非常具有文化意義，都在館內找得到。