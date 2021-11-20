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內湖Costco黑色購物節後天開跑 交通管制詳細路段出爐

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
台北市內湖Costco周邊停車場。圖／內湖分局提供
台北市內湖Costco周邊停車場。圖／內湖分局提供

北市內湖Costco後天開始進行黑色購物節活動，警方預估將聚集大批車潮、人潮，便規畫交通管制措施，屆時民權大橋下的舊宗、民權東路六段口，平日下午5點、假日下午1點（北轉東）將禁止左轉。

黑色購物節從本月22日至28日，內湖分局表示，為疏導周邊道路車流，將實施彈性交管措施，範圍從民權東路六段往東至舊宗路一段，再往南至新湖三路，再往西至民善街，每天時間為早上7點至晚上10點。

內湖分局呼籲，民眾應多搭乘大眾運輸工具前往Costco，若自行開車，請避開管制時段，若Costco停車場額滿，切勿在附近臨停，將派員嚴格取締違規。

內湖分局交管措施如下

●平日禁止左轉措施

1、舊宗、民權東路六段口，下午5點半至晚上7點半禁止左轉（東轉南）。

2、舊宗、民權東路六段口，下午5點至晚上7點禁止左轉（北轉東）。

●假日禁止左轉措施

1、舊宗、新湖三路口，中午12點至晚上8點禁止左轉（北轉東）。

2、舊宗、民權東路六段口，下午1點至下午5點禁止左轉（北轉東）。

●活動期間易壅塞時段、路段

（一）時段：早上8點至早上11點、下午2點至下午4點、下午5點至晚上7點。

（二）路段：

1、舊宗路一段（民權東路六段至新湖三路段）。

2、新湖三路（民權東路六段至民善街段）。

3、民善街（新湖三路至民權東路六段）。

4、民權東路六段（民善街至舊宗路一段）。

黑色購物節 Costco 北市

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