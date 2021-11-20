聽新聞
test
0:00 / 0:00
內湖Costco黑色購物節後天開跑 交通管制詳細路段出爐
台北市內湖Costco後天開始進行黑色購物節活動，警方預估將聚集大批車潮、人潮，便規畫交通管制措施，屆時民權大橋下的舊宗、民權東路六段口，平日下午5點、假日下午1點（北轉東）將禁止左轉。
黑色購物節從本月22日至28日，內湖分局表示，為疏導周邊道路車流，將實施彈性交管措施，範圍從民權東路六段往東至舊宗路一段，再往南至新湖三路，再往西至民善街，每天時間為早上7點至晚上10點。
內湖分局呼籲，民眾應多搭乘大眾運輸工具前往Costco，若自行開車，請避開管制時段，若Costco停車場額滿，切勿在附近臨停，將派員嚴格取締違規。
內湖分局交管措施如下
●平日禁止左轉措施
1、舊宗、民權東路六段口，下午5點半至晚上7點半禁止左轉（東轉南）。
2、舊宗、民權東路六段口，下午5點至晚上7點禁止左轉（北轉東）。
●假日禁止左轉措施
1、舊宗、新湖三路口，中午12點至晚上8點禁止左轉（北轉東）。
2、舊宗、民權東路六段口，下午1點至下午5點禁止左轉（北轉東）。
●活動期間易壅塞時段、路段
（一）時段：早上8點至早上11點、下午2點至下午4點、下午5點至晚上7點。
（二）路段：
1、舊宗路一段（民權東路六段至新湖三路段）。
2、新湖三路（民權東路六段至民善街段）。
3、民善街（新湖三路至民權東路六段）。
4、民權東路六段（民善街至舊宗路一段）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言