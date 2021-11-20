推動中火減煤 盧秀燕：與聯合國氣候峰會趨勢相符

願景工程基金會與理律法律事務所今合辦「氣候危機行動論壇」，台中市長盧秀燕出席分享台中治理對策與成果。盧秀燕說，台中市推動能源政策、中火改善等措施，與聯合國氣候峰會提倡的削減燃煤發電相符，將持續努力。

盧秀燕說，台中氣候宜人，近年飽受空汙之苦，市府秉持「先公後私、先大後小」原則，推動藍天白雲行動計畫，有24項精進改善對策，要求中火減煤、燃煤工業鍋爐全面退場、電動公車倍增、iBike倍增計畫等措施。

盧秀燕說，台中火力發電廠是全國最大、有10部燃煤機組，而且設備老舊，中火用煤量106年1773萬公噸、107年1597萬公噸，她108年上任後強力要求減煤，108年用煤量減至1264萬公噸、109年減至1229萬公噸。

盧秀燕也呼籲，中央應正視中部人民健康，快速、有效解決氣候、空汙等議題；針對中央宣告台中市生煤條例無效，台中市提起行政訴訟遭駁回，盧秀燕也表達遺憾。

盧秀燕說，台中市已簽署「氣候緊急狀態宣言」，宣布2023將打造無煤城市、2030年實現PM2.5排放12微克，也發表「2021台中市自願檢視報告」，依據聯合國訂定的17項永續發展目標，涵蓋環境、社會及經濟等面向，打造台中成為永續發展城市。