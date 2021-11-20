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天使基金相助 原民展現創業成果

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜參觀原住民創業產品。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜參觀原住民創業產品。記者李定宇／攝影

為鼓勵原住民朋友走出創業一片天，新北市原民局今舉辦《110年原住民族產業精實創業競賽頒獎暨歷屆成果發表活動》，透過辦理原住民族精實創業競賽，歷屆得獎者產業發表及相關系列活動，實現新北市「原住民天使基金」政見，鼓勵原住民族人於新北市扎根創業、發展產業。

今天上午活動於板橋大遠百舉行，並邀請原住民朋友現場載歌載舞，透過活動增加產業交流機會，並使民眾可更瞭解本市原住民特色產業。

新北市長侯友宜，新北市辦理原住民天使基金，利用基金培植原住民產業及創業能力，也提醒原民局、與教育局等各相關局處全力投入，讓整個產業支持培育，甚至產業發展過程當中予以引導跟市場配合。

他說，天使基金提供更多創業資源、融資及貸款，原民局結合各局一起，使原住民朋友創業產品與位在新北市精華地的板橋大遠百合作，讓原住民產業因此被看見、分享。

上午新北市原民局舉行110年原住民族產業精實創業競賽頒獎暨歷屆成果發表活動。記者李定宇／攝影
上午新北市原民局舉行110年原住民族產業精實創業競賽頒獎暨歷屆成果發表活動。記者李定宇／攝影

原住民 創業

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