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議員憂北捷TOD成無底洞 柯P：無業外收入票價恐喊漲

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北捷士林站TOD案示意圖，議員王鴻薇認為現有的TOD案今年都得追加30%預算，若劍南路站和劍潭站也投入TOD案，未來可能就會成為無底洞。圖／聯合報系資料照（示意圖）
北捷士林站TOD案示意圖，議員王鴻薇認為現有的TOD案今年都得追加30%預算，若劍南路站和劍潭站也投入TOD案，未來可能就會成為無底洞。圖／聯合報系資料照（示意圖）

北捷運公司預計明年投入超過81億，在捷運劍南路站、劍潭站進行TOD案，興建商場、商辦與飯店等。不過議員王鴻薇指出，捷運士林站的TOD進行中，今年又要追加6億預算，讓已經虧損的北捷可能又會有經費的無底洞，認為市長柯文哲快卸任，應該要由下任市長決定重大投資案；柯回應，北捷收入90%源於票價過於集中，且票價25年未漲，若無業外收入恐得漲價。

王鴻薇提到，台北捷運今年送了TOD預算，包括劍南路站45.43億與劍潭站36.43億，加起來共81.86億，要投資商辦、商場和飯店，諷刺「看起北捷要轉型成土地開發商」，但柯文哲即將卸任，並不適合做北捷轉型投資的重大決策。

柯文哲說，TOD計畫原則上是公開透明，TOD也不是台北市自己發明的，是參考日本JR、香港八達通。柯指出，北捷收入來源9成源自票價，過度集中，坦言若只靠票價收入，不可能25年來不漲票價，所以一定要靠業外收入來補足，「沒有業外收入就一定要漲票價，不然怎麼辦？」。

台北捷運表示，為維持低票價，挹注本業虧損，面對票收成長有限，除運輸本業及附屬事業外，仍須持續拓展其他業務並創造獲利，才能永續經營。

王鴻薇說，捷運士林站現在正進行TOD，去年通過預算、雞年執行，已經動工了，卻因為缺工缺料追加約6億預算，多了30%，質疑未來劍南路站和劍潭站可能也會要追加。柯文哲表示，這次編列的預算已經考慮物價波動，如果沒有繼續暴漲就可以控制。

王鴻薇說，未來重大投資可能會變成無底洞的時候，是絕對不會支持今年的81億預算，且重大投資應留給下一任市長決定。北捷今回應，因疫情運量大幅減少，客運無法開源收入，將持續依據市府商業極大化政策及執行TOD案加強營收，並調整人力進用時程及非關安全的維修排程等，撙節開支。

北捷士林站TOD案示意圖，議員王鴻薇認為現有的TOD案今年都得追加30%預算，若劍南路站和劍潭站也投入TOD案，未來可能就會成為無底洞。圖／聯合報系資料照（示意圖）
北捷士林站TOD案示意圖，議員王鴻薇認為現有的TOD案今年都得追加30%預算，若劍南路站和劍潭站也投入TOD案，未來可能就會成為無底洞。圖／聯合報系資料照（示意圖）

北捷 票價 捷運

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