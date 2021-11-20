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泰山楓江路11月21日夜間銑鋪 部分路段封閉至隔日清晨
新北市泰山區楓江路交通車流量龐大，為讓用路人有更優質的行車品質，新北市養工處將於11月21日夜間10時至隔日上午6時辦理道路銑鋪工程，施工期間將封閉楓江路部分路段（明志路至新五路區段），提醒用路人改從中港西路或中港南路等路段作為替代道路。
養工處指出，楓江路是泰山銜接快速道路及高速公路的重要道路，白天車流量龐大，本次鋪面銑鋪工程採用比一般鋪面材料較粗的級配鋪築，可提供足夠的材料強度，達到提升路面使用年限的效果，也能降低日後日常維護頻率。
養工處說，本次銑鋪工程自11月21日夜間10時至隔天上午6時展開，屆時楓江路將分兩階段封閉：第一階段自11月21日夜間10時至隔日凌晨1時30分先行封閉楓江路（明志路至楓江路86巷）區段施工；第二階段於11月22日凌晨1時30分至上午6時再擴大封閉楓江路（明志路至新五路區段）區段施工。
養工處說，封閉期間車輛均可由中港西路或中港南路作為泰山往來新莊、八里或前往快速道路之替代道路，請用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛。此外，施工時間如遇雨天或天候不佳將順延，造成不便敬請見諒。
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