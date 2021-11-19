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結合防災研究與實務 新北市與銘傳大學簽合作備忘錄

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市政府與銘傳大學今天在行政大樓9樓簽署合作備忘錄，由新北市長侯友宜與銘傳大學總校長李銓總等人代表簽署。記者江婉儀／攝影
新北市政府與銘傳大學今天在行政大樓9樓簽署合作備忘錄，由新北市長侯友宜與銘傳大學總校長李銓總等人代表簽署。記者江婉儀／攝影

新北市政府與銘傳大學今天在行政大樓9樓簽署合作備忘錄，由新北市長侯友宜與銘傳大學總校長李銓總等人代表簽署，結合防災研究與實務應用，促成官學合作，讓防災邁向下一個里程碑。侯友宜表示，此次與銘傳大學合作簽署備忘錄，不僅增加相關人員學術知識，也能提升救護量能及效率。

侯友宜表示，全球近年面臨眾多氣候變遷災害及人為災害，如八仙塵爆、虎豹潭事件等，都需要第一線救災人員快速應變，跟銘傳大學簽署備忘錄，也讓新北市救災體系如虎添翼，在相關業務推動跟實作上會增加更多救護能量。

李銓指出，學校及社區長期以來都是夥伴關係，銘傳大學有都市規劃與防災學系，對地方災害防治能有所貢獻，近年天災、人禍及氣候變遷事件頻傳，需全球共同攜手合作防治，學校現階段除了提供災害防救學分班，後續結合其他科系也可提供健康、法律及心理輔導等課程。

消防局表示，為使災防承辦人員能透過有系統學習災害防救知識，銘傳大學首創規劃災害防救學程可以提供新北市的公務人員相關在職進修課程，以達到終身學習的目標，學以致用。減災規劃科長蔡豐駿補充，110學年度下學期起，銘傳大學將開設災害防救學分班，優先提供新北市第一線救災相關人員進修，後續也可望擴大開設學程班，另結合心理輔導、法律等科系，提供更完善的課程。

銘傳大學 侯友宜

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