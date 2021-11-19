新北市與銘傳大學合作 培訓基層救災指揮人員

新北市府今天與銘傳大學簽署合作備忘錄，校方將協助新北「緊急應變指揮學院」開設學分與學位課程，面對極端氣候與災害，學習新的救災知識與能量，成為基層指揮人員培訓中心。

新北市長侯友宜今天與銘傳大學校長沈佩蒂，今天下午在市府災害防救辦公室簽署合作備忘錄，由銘傳大學前校長李銓見證，雙方將結合防災研究與實務應用，促成官學合作。

銘傳大學應急管理中心籌備處主任張平吾接受中央社記者訪問表示，應急管理中心將結合設計學院的都市規劃與防災學系、社會學院的犯罪防治學系、產學暨推廣處等，依照新北市的防救災需求開設碩士學程、學分班或接受政府委託訓練。

侯友宜致詞表示，面對極端氣候變遷所造成的風災水災、土石流、核災等各類災害，必須能快速反應、治理、復原，在新的防救智能與國際接軌，搶得先機並預防災害擴大。

他說，將現有的新北消防救災體系與學術結合，擴充能量與救災能力，讓打造耐災韌性的宜居城市，如虎添翼。

沈佩蒂表示，學校可提供公務人員終身學習的場所，也結合新北市林口的「緊急應變指揮學院（ERCA）」，透過課程與教學增加專長教育，成為培訓第一線基層災害防救指揮官的培訓中心。

李銓致詞表示，學校與社區是夥伴關係，新北市府與銘傳大學合作，分享全球在地化的知識，結合防災研究與實務應用，讓研究更貼近實際需求，並提供社區、企業、智能的防治經驗，也訓練第一線區公所層級人員對於緊急事故處理的防救災知能。

消防局發布新聞表示，雙方合作可使災防承辦人員透過有系統學習災害防救知識，銘傳大學的學程提供新北市公務人員相關在職進修課程，以達到終身學習的目標。