跨校合作 瑞芳高工推出「慢萌坊」實習咖啡廳

瑞芳高工與醒吾科技大學商業設計系合作，為校方餐飲服務科實習咖啡廳引進企業識別系統，以「三創山坊生活學園加速器計畫」，獲得「第二屆新北教育創新加速器Demo Day競賽」旗艦級評等，首先曝光咖啡廳品牌名稱「慢萌坊」，透過實物的呈現，讓大家感受跨域合作與特殊教育間碰撞出的火花。

瑞芳高工校長潘泰伸表示，本校餐飲服務科為特殊教育班級，專門進行特殊學生的職業訓練與輔導，並積極輔導特殊學生參與就業市場，教學成果卓著，特教團隊更在108年獲得教育部教學卓越金質獎。此外本校餐飲服務科長期引進各大專院校資源，進行技術整合，提升教學品質。

近年來與醒吾科技大學商業設計系合作，為本校餐飲服務科實習咖啡廳引進企業識別系統，本項合作案以「三創山坊生活學園加速器計畫」，獲得「第二屆新北教育創新加速器Demo Day競賽」旗艦級評等，以及連續三年，共計1500萬的補助。

醒吾科大商業設計系主任胡毓賢說，藉由指導兩校學生，協助餐飲服務科實習咖啡廳以「慢萌坊」為品牌名稱，設計品牌商標，打造品牌形象，並將企業識別的概念引進校園中，為實習咖啡廳的菜單、餐車、包裝材料、以及其他週邊產品做整體化的設計，期望透過「跨校」、「跨學制」的合作，引進外部資源，為教育創造無限可能。