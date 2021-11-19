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汐止康寧、明峰街口常塞車 研擬拓寬疏解

觀天下 / 記者陳郁薇／汐止報導
新北市議員張錦豪研議要使用高速公路橋下的腹地來將康寧街拓寬，以利車輛行進順暢。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪研議要使用高速公路橋下的腹地來將康寧街拓寬，以利車輛行進順暢。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區康寧街251號和明峰街的交叉路口，從台北方向要往汐止左轉進明峰街，因為道路狹小，時常與直行車爭道，造成交通大打結，今(19)日新北市議員張錦豪現場會勘，研議要使用高速公路橋下的腹地來將康寧街拓寬，以利車輛行進順暢。

即使是過了上下班尖峰時間，在汐止康寧街的車流還是相當的多，尤其在康寧街251號和明峰街口，更是因為道路狹小，常常是直行車和左轉彎要往明峰街的車輛都堵在路口，讓地方是苦不堪言。

今(19)日市議員張錦豪與北山里長林徵熊與相關單位到現場會勘，研擬將一旁高速公路橋下的腹地規劃為車道，市議員張錦豪表示，因道路歸屬有公有和一部分私人土地，所以還須與地主協商道路拓寬的可行性。

北山里長林徵熊也說，路口也常有積淹水問題已經多年，地方也盼望能藉由這次道路拓寬改善，一併將排水問題解決，讓用路人的安全更有保障。

汐止 高速公路

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