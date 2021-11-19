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YouBike2.0助觀光 淡水水碓停車場旁要設點

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
新北市議員鄭宇恩邀集相關單位來淡水公有水碓立體停車場旁會勘，將在停車場旁的空地設置15座的youbike2.0的停靠站。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員鄭宇恩邀集相關單位來淡水公有水碓立體停車場旁會勘，將在停車場旁的空地設置15座的youbike2.0的停靠站。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區有許多的youbike微笑單車站點，隨著目前新北市與台北市將升級到youbike2.0版本，同時也開始尋找設置停靠站位置，新北市議員鄭宇恩邀集相關單位來淡水公有水碓立體停車場旁會勘，將在停車場旁的空地設置15座的youbike2.0的停靠站。

新北市議員鄭宇恩表示，其實在過去有就民眾向議員反應，在中山北路與北新路路口附近相當熱鬧住戶多，也是市中心但卻都沒有youbike站點，有些不方便最近的是在文中8籃球場旁，希望在水碓設置youbiek站點，不過當時1.0版本因為滿額無法設置，因此在2.0推出時，就要求相關單位在停車場旁設置停靠站點。

Youbike對於大眾來說已經是成為生活中不可缺少的交通工具，不僅是能夠銜接捷運與公車，更是觀光旅遊的助力。而youbike2.0比較於1.0，在設置成本上更加方便，不需要挖地埋設管線，就可以設置，加上一旁水碓停車場有電動車交換站，對於在旁邊設置youbike2.0，更有效強化交通轉換效率，遊客也可以將車輛停放於此，再騎youbike到老街觀光，更加強化水碓停車場的使用方便性。

停車場 淡水

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