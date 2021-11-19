宛如歐式麵包坊 金山高中烘焙課程成果亮眼

教育部促進精進技職教育計畫專案，金山高中就是參與計畫成員之一，今年專案進行第二年，金山高中餐飲學程中的烘焙課程已經有相當不錯的成果，在成果發表會上，宛如歐式麵包烘焙坊，一點都不像是還在學習學生的作品，也讓教師與承辦計畫的專員相當驚艷。

國立臺北科技大學計畫專員梁育嘉說，國立臺北科技大學承辦教育部促進精進技職教育計畫專案，藉由技專院校與高中職的協作，以及和產業界簽約結盟，達成互惠合作，而金山高中就是計畫成員之一，今年專案進行第二年，金山高中餐飲學程中的烘焙課程就可以舉辦成果發表會，相當不容易，而且現場宛如專業歐式麵包烘焙坊，學生的手藝讓人驚艷。

在這項計畫專案中，由業界相當知名的烘焙首席太陽之手吳武憲技術總監，以及他的優秀學生也是金山高中畢業校友的許仁杰，共同駐點指導學生，將烘焙技藝代代傳承，而吳武憲技術總監也在成果發表會上給予餐飲學程的學生勉勵與肯定。

金山高中餐飲學程陳淑芬老師說，特別辦理成果展與學校烘焙實務課程做結合，讓學生展現多元的學習與表現，金中師生團隊一直致力於讓每一位孩子適性揚才，藉由多元課程讓學生培養興趣並讓技藝養成，未來畢業即就業無縫接軌將不再是夢想。