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第二劑疫苗施打率難看 一表看清台灣與各國差距

拍好照為行銷加分 金山農友跟上時代腳步

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
新北市府農業局邀請講師來到六三社區發展協會，要來教各個農村再生社區成員照相攝影的技巧，為農業產品的形象拍出美照。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市府農業局邀請講師來到六三社區發展協會，要來教各個農村再生社區成員照相攝影的技巧，為農業產品的形象拍出美照。 圖／紅樹林有線電視提供

隨著時代進步農友不再只是專心務農就可以，必須要學習更多的農業知識以及行銷技能，為了要幫助農村再生社區的成員，增進更多的農業、社區行銷技巧，新北市府農業局邀請講師來到六三社區發展協會，要來教各個農村再生社區成員照相攝影的技巧，為農業產品的形象拍出美照。

講師先教導成員們開啟手機相機裡的九宮格線，然後再講述基本的幾項構圖法，瀏覽各項構圖模式的成果照片，隨後就要帶著社區成員走到戶外實作練習，可以見到成員們站著拍、蹲著拍，就是要拍出心目中的最美照片。

六三社區發展協會榮譽理事長鐘鼎平說，跟著老師與成員們聽課與練習，隨著時代的進步，行銷開始走向Ｅ化，在網路的空間裡美麗的照片總是能夠吸引目光，感謝市府農業局的課程，讓成員們都可以跟上時代的腳步，學習更多的農產行銷技能。

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