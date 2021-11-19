議員指社子島「三沒有」 柯P：明年核定區段徵收是目標

台北社子島開發延宕許久、爭議不斷，自救會成員今突襲市議會抗議，議員陳政忠質詢時指出，現在社子島沒有一間便利商店、醫院和衛生下水道，市府力拚通過環評解決問題，卻還要被叫囂、罵得難聽，陳還當場向柯道歉。市長柯文哲說，一件事情不可能100%被支持，還是要照顧多數人長期利益，強調明年12月核定區段徵收計畫是目標。

「出來面對社子島居民！」社子島自救會居民下午突襲市議會抗議，因柯文哲曾說「社子島一定要碾壓過去」、「24年後這些長輩還會活著嗎？」惹議。社子島居民是在一樓換證合法進入議會，在4樓旁聽席，不過輪到陳政忠質詢社子島相關議題時，自救會居民突然闖入3樓記者室抗議，拉起印有「獨裁市長柯文哲，我們反對社子島一定要碾過去」的海報，批柯沒良心。

居民被驅離後，陳政忠接著質詢，提到社子島上有「3沒有」，包括沒有便利商店、醫院和衛生下水道，希望環評可以儘速過關，還稱柯是他內心的英雄，也不捨柯被抗議、被叫囂、被謾罵，指自救會成員並非社子島人，甚至2度向柯文哲道歉。

柯文哲表示，社子島禁建超過55年，住了1萬多人，是政府不負責任的樣版。柯認為一件事不可能100%被支持，仍應照顧最大多數人的長期利益， 一定要想辦法改變，若有不滿會個案溝通處理，何況歷任市長都沒解決，做為願意承擔的人還是會想辦法，強調明年12月核定區段徵收計畫是目標。

環保局長劉銘龍說，11月25日會召開環評大會，不會討論社子島議題，但會要求土開總隊提供社子島工作坊成果報告，在會前徵詢環評委員意見。

社子島的長輩則說，社子島已禁建多年，居民還得被拆房拿地，批「怎麼會有這種垃圾市長？」；還有居民說，柯說老人不會活超過24年，「24年，你的爸媽還活著嗎？你怎麼可以昧著良心說這些話？你為人子女講得出這種話？」。