北市搭帳篷也能租5千？ 柯文哲：5、6千元就是這樣啊

台北市房價居高不下，連租房都相當困難，台北市議員王鴻薇表示，去年就已經提出有「脫北潮」的現象，現在檢視台北市的租屋環境，真的是讓年輕人待不下去，她點出北市出租屋的幾種風格，有停屍間風、監獄風、軍營風、野外澡堂風，甚至還有在房間內搭帳篷的露營風，租金5000元，這符合居住正義嗎？柯文哲說，5、6千元就是這樣啊。

王鴻薇說，這些荒謬的套房，有的把陽台改裝成廁所，還有房間只一張床，像停屍間的，一個月6千元以下，還有軍營風，要5千元，還有像野外搭帳棚，這合理嗎？符合居住正義？但柯文哲竟說，5千、6千元就是這樣啊。

王鴻薇指出，屋主太離譜，要賺成這樣，讓人看不下去，這些物件都相當荒謬，在裡面連走路都有困難，有廁所沒牆壁的，還有在房間內擺兩個上下鋪出租的，一個床位也要近6000，在房間內搭4個帳篷出租的，一個帳篷也要6000，年輕人別說在台北打拚了，到底要怎麼在台北活下去？

王鴻薇指出，柯文哲上任至今，台北市人口持續流失，從104年的9千多人，到109年1年就流失了3.3萬人，今年到目前為止也已經移出近2.8萬人，在柯P任內台北市就流失了16萬人，其中又以遷往新北市最多。

柯文哲說，北市依這數字做過分析，台北愈來像美國，台北市現在白天有350萬，有來上班的，下班後晚間台北市有260萬人，差了90萬人。對於總人口數一直流失，柯文哲也說，台北市房價太貴了。