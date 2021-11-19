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林靜儀不出席救濟審議小組會議 柯文哲批：何必掛名

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午赴議會進行總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午赴議會進行總質詢。記者楊正海／攝影

北市柯文哲下午赴議會進行總質詢，議員徐弘庭問柯，前立委林靜儀說因國民黨抹黑她護航高端，為了迴避才缺席預防接種受害救濟審議小組（VICP）會議，但22案都是AZ，且缺席8次會議有6次去上政論節目，北市有140多人提出藥害救濟，到現在都還沒審到。柯文哲說，不能出席就不要擔任委員就好，何必掛名。

全台灣接種疫苗不良反應通報有上萬件，北市AZ有1304件、BNT有143件、莫德納248件、高端37件。徐弘庭指出，衛福部疾管署今年審議22件救濟申請，委員之一是林靜儀，她聲稱因為國民黨抹黑她護航高端，因此她要迴避出席會議，但藥害救濟22件都在審AZ，和高端迴避根本沒關係。

徐弘庭問柯文哲，台北市有140幾件沒審到，權益如何照顧？柯文哲說，這是中央管的，但林靜儀不去也沒差，開會也沒有影響，但「去政論節目應該有去很認真駡我」，但她不能去就不要當就好，掛這個名沒必要。

徐弘庭要求北市府應發文請中央速審，對此，衛生局長黃世傑說，可以。 徐弘庭指出，全台灣1200件，以目前的速度，要十年審完。黃世傑說，北市有防疫專線，也會把名冊列起來。

北市 徐弘庭 柯文哲

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