社子島自救突襲北市議會 拉布條嗆柯文哲獨裁市長

台北市長柯文哲今天赴市議會出席市政總質詢，下午2點20分左右，議員陳政忠在質詢時，社子島自救會居民突然進入議會3樓記者室內，拉起印有「獨裁市長柯文哲，我們反對社子島一定要碾過去」的海報，高喊「替代方案拿出來」，警方見狀欲將抗議民眾驅離，過程中雙方拉扯，自救會仍嗆「我們一定會反抗到底」，最後仍被請出台北市議會。

「出來面對社子島居民！」社子島自救會下午突襲市議會抗議，因不滿柯文哲曾提到「社子島一定要碾壓過去」引發居民不滿，認為替代方案都沒有，就想先做區段徵收，強制驅離當地居民。據了解，社子島居民是在一樓換證合法進入議會，在4樓旁聽席，不過輪到陳政忠質詢社子島相關議題時，自救會居民突然到3樓記者室，向柯文哲抗議。 議員陳政忠質詢到一半，社子島自救會居民突然進入記者室內大聲抗議，質詢被中斷。記者鍾維軒／攝影 社子島自救會居民高舉海報向坐在議場內的柯文哲抗議。記者鍾維軒／攝影 台北市長柯文哲坐在議場內，抬頭看著社子島自救會的居民抗議。記者鍾維軒／攝影 警方見狀趕緊將社子島自救會民眾驅離，過程中引發衝突。記者鍾維軒／攝影