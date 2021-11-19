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社子島自救突襲北市議會 拉布條嗆柯文哲獨裁市長
台北市長柯文哲今天赴市議會出席市政總質詢，下午2點20分左右，議員陳政忠在質詢時，社子島自救會居民突然進入議會3樓記者室內，拉起印有「獨裁市長柯文哲，我們反對社子島一定要碾過去」的海報，高喊「替代方案拿出來」，警方見狀欲將抗議民眾驅離，過程中雙方拉扯，自救會仍嗆「我們一定會反抗到底」，最後仍被請出台北市議會。
「出來面對社子島居民！」社子島自救會下午突襲市議會抗議，因不滿柯文哲曾提到「社子島一定要碾壓過去」引發居民不滿，認為替代方案都沒有，就想先做區段徵收，強制驅離當地居民。據了解，社子島居民是在一樓換證合法進入議會，在4樓旁聽席，不過輪到陳政忠質詢社子島相關議題時，自救會居民突然到3樓記者室，向柯文哲抗議。
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