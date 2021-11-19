為聽損妹爭取助聽器被感動 善心人捐款

從小左耳受損的胡小妹妹在獲得新北市愛心大平台媒合科林免費幫她配戴助聽器的新聞曝光後，一位善心人士專程到市府社會局捐贈1萬元，由社工轉交給胡小妹妹的家庭。小妹妹的大姊畫了一張圖畫表達感激，「雖然不知道您的名字，但您卻願意幫助我們！」畫中小女孩大大的眼睛中似乎閃著淚光，令社工看了心都融化了。

胡小妹2歲時因罹患中耳炎開刀住院治療，自此左耳聽力嚴重受損，導致與家人相處和學校學習的困擾，她就讀國小四年級的導師還特別將她的座位移到教室左側，讓她可以用右耳聽課。她的小五姐姐透過社會局粉專上網為妹妹發聲，透過新北市好日子愛心大平台的媒合，科林助聽器公司免費幫她選配一副8萬多元的迷你型助聽器，希望能改善胡小妹的聽力問題。

由於胡媽媽是越南籍外配，因家庭因素獨立撫養3名年幼女兒，生活非常辛苦，此一消息曝光後，一位善心人士專程到市府捐贈一萬元，並在紅包袋上寫著：「胡媽媽，你辛苦了，台灣有愛，為了三個可愛的孩子，妳一定要更堅強！加油！」

三重社福中心督導陳俊耀和社工姚毅17日晚上6點多，將善款送到胡媽媽住處，發現住處雖然簡陋，但屋內乾淨，物品都整理得井然有序，有些茶几和椅子原來是胡媽媽從社區撿回來的二手物品，懂事的小孩還在忙著幫媽媽曬衣服。

陳俊耀關心胡小妹配戴助聽器後的適應問題，外向活潑的胡小妹說對於聲音的來源方向辨識變得清楚；胡媽媽也說，現在與她互動溝通，已較以前明快反應，非常感謝社會局的媒合和科林的愛心。

由於胡媽媽較無法用文字表達對善心人士捐贈1萬元的感激，個性沉穩的姊姊用圖畫代為表達，她在畫中畫了三姊妹，每人胸前各有一字，合起來是「謝謝你」；另外在媽媽的圖像中寫了上述的 一段話，希望回贈給善心人士。