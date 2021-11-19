黃瀞瑩遭疑用公家資源拚選舉 柯文哲：她沒當副發言人

台北市長柯文哲推子弟兵參選明年台北市議員，但北市六區議員擬參選人，台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩、魏佑任尚未請辭，黃近日頻以公職身分跑活動，還由副市長黃珊珊名義透過區長邀約里長餐敘。台北市議員王鴻薇下午在總質詢中問柯文哲，質疑這是用公家資源拚選舉、黨政不分。柯文哲說，黃瀞瑩現在沒有當副發言人。

王鴻薇說，學姐要選士林北投議員，勤跑基層，學姐很優秀投入選舉很好，但柯強調進步價值，選舉有沒有濫用利用行政資源，要有分際。外界質疑黃珊珊名義透過區長邀約里長餐敘，有這事？黃珊珊說，假日時去里辦公室參訪，有邀約餐敘，學姐會參加，「因為她是我的幕僚」。

王鴻薇表示，掛副發言人利用行政資源跑攤，參加地方活動，參加里長餐敘，這很不合理，很多新人要選，都沒有這種機會。柯文哲說，她沒有當副發言人。黃珊珊指出，學姐是做幕僚，跟著行程，且「民政局是由我督導」。柯文哲說，一定會符合法律規範，且「如果真的有提名，就要出去」。