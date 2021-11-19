先變更地目再徵收 北市殯葬處買貴土地遭疑違背程序

北市民政局去年編列預算徵收二殯旁的3筆私有土地購置費用，後續追加6708萬盼能動支二備金；北市議會民政委員會今天審查時，發現殯葬處在尚未申請完成變更地目就已經編列預算，還有議員指出，過去徵收土地都是在變更前以低價徵收，這次卻先變更地目後讓土地增值才徵收，質疑整個預算編列序、土地徵收程序都有瑕疵，要求2周內提檢討報告。民政局則回應，當時認為是依法在辦理土地徵收，尊重議會決議。

議員游淑慧指出，過去北市府徵收土地時，都是在地目變更前，如小碧潭站當時為農地，徵收後改為交通用地、士北科技園區徵收後變更為科專用地，但民政局卻等保護區變更為殯葬用地後，土地增值才估價徵收，反問「是這種方式徵收合法？還是過去徵收都是非法？」

民政局長藍世聰先是要求請地政局說明，不過議員王浩批評「肩膀一斜把責任推給地政局」，藍坦言「有關徵收說明殯葬處不是很清楚」；殯葬處長陳冠伶則說，土地徵收是依照「台北市政府辦理土地徵收作業標準作業流程」規定，申請徵收前應該要先完成都市計畫變更，並就徵收土地所需的補償金額編列預算。

游淑慧與王浩質疑，若依照殯葬處說法，那麼先前的徵收就是非法，沒有完成變更地目就先徵收，「政風處變成把風處嗎？」眼看無人回應，藍世聰臉色凝重轉頭就罵「課長不會回答嗎？」，並指出當時承辦人員認為是依法辦理，若委員會對該案有疑慮，會請地政局解釋。

游淑慧指出，法規寫「申請徵收前應完成都市變更計畫」，民政局去年在編列預算時根本還沒完成，因為保護區要變更為殯葬用地才有辦法估價，結果都市計畫變更都還沒完成，就便宜行事徵收；陳冠伶說，2019年北市自己通過都審，接著要送內政部，當初預期會過關，所以先編列預算，也的確在該年7月30日通過。

王浩則說，變更地目並非北市府說的，還要送內政部，當時內政部還沒審查完成就編列預算，不符合土徵前要「申請完成」的資格，批殯葬處在欺騙議會、欺騙百姓，而且就是因為知道還沒通過，所以當年沒有編列拆除地上物的預算。

不過這3筆土地已過戶給北市府，只差付錢；王浩說「老百姓的權益不能因為公務員的怠惰和愚蠢就讓他受損」，議員許家蓓也認為，如果該案沒出委員會，等於是「政府圈地不給錢」，議員陳政忠則說，要先讓案子通過，事後釐清程序是否有問題。

王浩氣憤地說，若沒有記過以上的懲處，不會同意動支二備金；最後主席張茂楠裁示，市府應該檢討過去徵收土地編列預算送議會審查前的估價程序，並釐清地目變更程序與查清相關人員違失責任，於2周內送檢討報告備查。藍世聰說「會尊重議會決議」。