新北耶誕城預計12月開城 吉祥物到新莊棒球場開球宣傳

新北歡樂耶誕城將在12月初開城，新北觀旅局長蔣志薇昨（18）日帶著觀旅局吉祥物「新北小客」及歡樂耶誕城吉祥物「桑塔熊」一起到富邦悍將主場新莊棒球場開球，向所有球迷宣告耶誕城即將開城，歡迎所有球迷朋友一起到板橋市民廣場體驗濃濃的異國耶誕氛圍。

蔣志薇表示，受到疫情影響，為讓熱愛出國的台灣民眾在新北也能夠感受到國際級的活動體驗，今年歡樂耶誕城將引進國際品牌，打造耶誕期間限定樂園，一圓暫時無法出國之憾。

據了解，今年的耶誕城主題為大人小孩都喜歡的樂高玩具。蔣志薇對此表示，下周一會由新北市長侯友宜親自宣布主題及何時開城。

蔣志薇表示，除提供新北市民「新北加倍券」的加碼活動，更為外地遊客額外推出了「新北振興－旅宿業加碼抽」活動，只要在配合新北加倍券的旅館、民宿、溫泉及觀光遊樂業或今年度新北市優良旅館消費，憑單筆消費金額滿300元之發票或收據，上官網登錄資料就有機會抽中電動機車、iPhone 13等眾多大獎，還可以到「新北振興加倍奉還」網站登錄發票，再抽價值369萬的保時捷電動車及汽車多項好禮。

此外，還有「數位加碼」方案，年底前民眾只要於新北合作店家消費並使用街口支付，即可享有10%現金回饋。