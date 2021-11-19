快訊

自購67.6萬劑AZ疫苗到貨 效期到明年3月21日

本土+0！ 境外10例 自印尼、菲律賓6國入境

新老師被要求超時鐘點費分同事 新北要調查釐清

中央社 / 新北19日電

新北市板橋區一所國中學務主任要求校內體育代理老師，將超時鐘點費分給另2名兼行政職的體育代理老師；事後，金額已退還。教育局今天說，要求校方調查並應保障教師應有權益。

媒體報導，新北市某國中學務主任以「維護辦公室的公平與和諧」為由，強迫新來的體育代理老師（1年1聘）交出超時鐘點費，2學期總共新台幣2萬8000元，再分給另外2名兼行政職的體育代理老師。新來的體育老師心理相當憋屈，友人心疼其遭職場霸凌，憤而向媒體揭發此事。

新北市府教育局副局長劉明超今天告訴中央社記者，經查該校主任確實有請教師提供超時鐘點費用一事，並已返還；這名主任並表達，對其不妥適行為深感抱歉。

劉明超說，教育局已責成該校立即調查釐清事件經過，並依調查結果移請教師成績考核會審議，也嚴正要求學校應給予教師應有權利與保障。

教育局表示，對於正職學校行政人員，會有主管加給。不過，因為學校行政事務繁雜，有些學校會請老師兼任行政工作，權宜措施是減少老師授課終點因應。

位於板橋區的這所國中校長接受中央社記者電話訪問表示，這是單一事件，任職一年多的學務主任，對自己的行為已表達懊悔與歉意，其目的主要是為補貼另2名兼任行政職的體育代理老師，希望讓團隊更有動力。

校長表示，學務主任私下找林姓代理體育老師討論，因其沒有行政工作又有超時鐘點費，請她學期末將超時點鐘點費1萬4000元拿出來，分給另2名兼做行政工作的體育代理老師，兩學期共2萬8000元。

校長說，被要求交出超時鐘點費的林老師，將錢匯給主任後，主任也轉給2名兼行政職的代理老師，錢並未進入主任私人口袋。但當時收到錢的2名老師認為不妥，已將錢匯回退還。林老師在聘任到期後未再續任，整個事件詳細調查報告已呈報給市府教育局。

體育 教育局

延伸閱讀

新北議員指黃士修言論涉恐嚇 下午赴新北檢告發

國中學務主任稱為公平 竟要求代理師拿鐘點費分同事

推廣廁所不分性別 新北打造性別友善廁所標章

新北三重男持甩棍嗆聲 不敵一句「打我試試看」秒閉嘴

相關新聞

最牛主燈 2021台北燈節主燈受疫情影響今天首次亮相

2021台北燈節「七彩八寶新世界」因防疫考量，延至12月17日至12月26日在萬華艋舺舉行，牛頭人造型的主燈，　今天亮相...

家人住汐止受醫護照顧 他以父母名捐醫院500萬買儀器

善心人士江先生以父母江濱先生及張粹蕙女士名義，熱心捐贈500萬元醫療儀器給汐止國泰綜合醫院，用以購置急重症相關醫療儀器，...

推廣廁所不分性別 新北打造性別友善廁所標章

11月19日為世界廁所日，新北市府今發表新北市性別友善廁所標章，以英文單字all代表 “All Gender”全性別概念...

第100萬筆交易將出爐 北市府加碼送熊好券3000元禮包

熊好券第100萬筆交易預計今天出爐，台北市政府今天表示，發行至今熊好券的交易筆數已超過發行數的17%，宣布將舉行加碼活動...

熊好券第100萬筆交易今將誕生 幸運兒可獲加碼禮票券

手上有台北市熊好券的民眾，今（19）日可以好好的利用了，因為極可能有機會獲得價值3,000元的加碼禮票券。

銀髮新創中心開幕 7教室青銀交流

北市修整舊潭美國小為東區社福園區，純美樓三樓的「銀髮服務新創活力中心」昨舉辦開幕記者會。社會局表示，以銀髮新創、在地安老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。