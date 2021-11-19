家人住汐止受醫護照顧 他以父母名捐醫院500萬買儀器

善心人士江先生以父母江濱先生及張粹蕙女士名義，熱心捐贈500萬元醫療儀器給汐止國泰綜合醫院，用以購置急重症相關醫療儀器，對醫院急重症醫護團隊提供實質援助。江先生說，他的家人長期住在汐止，生病都在這裡接受治療，很感謝醫護長久以來對家人的照顧，尤其是疫情期間的付出。

善心人士江先生今天由家人代表，捐贈汐止國泰綜合醫院500萬元醫療基金，用以購置心臟電擊器7台、超音波掃描儀1台及具遠端監測功能之生理監視器12台等，除支援醫院防疫使用外，亦為醫院救治急重症必要的醫療儀器。

江先生表示，他的家人長期住在汐止，生病都在這裡接受治療，很感謝汐止國泰醫護人員長久以來對家人的照顧，特別是疫情期間更感受到醫護無私的付出，所以想盡一己之力，為醫院提供實質上的感謝。

汐止國泰醫院指出，醫院臨近高速公路，是區域醫院且為台北區指定急救責任醫院之一，肩負搶救急重症病人要務，今年1到7月就成功救回35名OHCA病人，還獲新北市政府頒獎肯定。

汐止國泰綜合醫院李毓芹院長說，新冠肺炎發生至今，所有同仁堅守崗位，配合各項防疫措施，院區內層層把關提供來院病人安全的就醫環境，也支援汐止社區篩檢站及社區大型疫苗接種站，成為汐止區民眾和病人的後盾。感謝善心人士捐贈防疫物資、設備，以行動力挺醫護，醫院十分感謝。