快訊

自購67.6萬劑AZ疫苗到貨 效期到明年3月21日

本土+0！ 境外10例 自印尼、菲律賓6國入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家人住汐止受醫護照顧 他以父母名捐醫院500萬買儀器

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
江小姐代表出席捐贈儀式，右為汐止國泰綜合醫院院長李毓芹。圖／汐止國泰綜合醫院提供
江小姐代表出席捐贈儀式，右為汐止國泰綜合醫院院長李毓芹。圖／汐止國泰綜合醫院提供

善心人士江先生以父母江濱先生及張粹蕙女士名義，熱心捐贈500萬元醫療儀器給汐止國泰綜合醫院，用以購置急重症相關醫療儀器，對醫院急重症醫護團隊提供實質援助。江先生說，他的家人長期住在汐止，生病都在這裡接受治療，很感謝醫護長久以來對家人的照顧，尤其是疫情期間的付出。

善心人士江先生今天由家人代表，捐贈汐止國泰綜合醫院500萬元醫療基金，用以購置心臟電擊器7台、超音波掃描儀1台及具遠端監測功能之生理監視器12台等，除支援醫院防疫使用外，亦為醫院救治急重症必要的醫療儀器。

江先生表示，他的家人長期住在汐止，生病都在這裡接受治療，很感謝汐止國泰醫護人員長久以來對家人的照顧，特別是疫情期間更感受到醫護無私的付出，所以想盡一己之力，為醫院提供實質上的感謝。

汐止國泰醫院指出，醫院臨近高速公路，是區域醫院且為台北區指定急救責任醫院之一，肩負搶救急重症病人要務，今年1到7月就成功救回35名OHCA病人，還獲新北市政府頒獎肯定。

汐止國泰綜合醫院李毓芹院長說，新冠肺炎發生至今，所有同仁堅守崗位，配合各項防疫措施，院區內層層把關提供來院病人安全的就醫環境，也支援汐止社區篩檢站及社區大型疫苗接種站，成為汐止區民眾和病人的後盾。感謝善心人士捐贈防疫物資、設備，以行動力挺醫護，醫院十分感謝。

汐止 疫情

延伸閱讀

汐止警展現打擊街頭暴力 逮捕毒品現行犯

打2劑高端無抗體？醫護混打成4劑戰士 陳時中：無特別副作用

他曾被噴辣椒水「十個壯漢十個倒」 員警曾實測也倒地不起

迎接新年 汐止議員備限量水果月曆大方送

相關新聞

最牛主燈 2021台北燈節主燈受疫情影響今天首次亮相

2021台北燈節「七彩八寶新世界」因防疫考量，延至12月17日至12月26日在萬華艋舺舉行，牛頭人造型的主燈，　今天亮相...

家人住汐止受醫護照顧 他以父母名捐醫院500萬買儀器

善心人士江先生以父母江濱先生及張粹蕙女士名義，熱心捐贈500萬元醫療儀器給汐止國泰綜合醫院，用以購置急重症相關醫療儀器，...

推廣廁所不分性別 新北打造性別友善廁所標章

11月19日為世界廁所日，新北市府今發表新北市性別友善廁所標章，以英文單字all代表 “All Gender”全性別概念...

第100萬筆交易將出爐 北市府加碼送熊好券3000元禮包

熊好券第100萬筆交易預計今天出爐，台北市政府今天表示，發行至今熊好券的交易筆數已超過發行數的17%，宣布將舉行加碼活動...

熊好券第100萬筆交易今將誕生 幸運兒可獲加碼禮票券

手上有台北市熊好券的民眾，今（19）日可以好好的利用了，因為極可能有機會獲得價值3,000元的加碼禮票券。

銀髮新創中心開幕 7教室青銀交流

北市修整舊潭美國小為東區社福園區，純美樓三樓的「銀髮服務新創活力中心」昨舉辦開幕記者會。社會局表示，以銀髮新創、在地安老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。