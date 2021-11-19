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最牛主燈 2021台北燈節主燈受疫情影響今天首次亮相

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
2021台北燈節「七彩八寶新世界」因防疫考量，延至12月17日至12月26日在萬華艋舺舉行，牛頭人造型的主燈，今天亮相。記者楊正海／攝影
2021台北燈節「七彩八寶新世界」因防疫考量，延至12月17日至12月26日在萬華艋舺舉行，牛頭人造型的主燈，今天亮相。記者楊正海／攝影

2021台北燈節「七彩八寶新世界」因防疫考量，延至12月17日至12月26日在萬華艋舺舉行，牛頭人造型的主燈，　今天亮相，高度近6米，以牛的諧音「NEW」命名，是歷來第一個會跳舞的主燈。北市觀傳局指出，今年台北燈節另一個特色是「線上X線下」舉，民眾可在線上或去現場賞燈。

台北市副市長蔡炳坤表示，這是有史以來「最牛」主燈，從年初延到年尾，因疫情影響，本來預定在今年元宵節舉辦，後來延到中秋，仍因疫情延到年底，所以期待了一整年，因線上和實體共同舉行，希望能刷新觀賞人次紀錄。

2021台北燈節創意總監Akibo指出，這座史上第一個會跳舞的主燈「New」，高度近6米，但只有約100公斤，由雲門首席舞者吳義芳擔任舞蹈動作設計，台灣當代偶戲劇團「無獨有偶」再將舞蹈動作轉化為提線懸絲大偶的操偶技巧。牛頭人的造型，包覆著8000顆可隨電腦編程變化的LED燈條，透過伺服器系統控制舞動，歷時近一年打造完成。

蔡炳坤指出，這次燈節在萬華舉行，希望走出疫情影響，歡迎大家來賞燈。燈節每年都和生肖有關，明年的虎年燈節已在規畫中，活動地點在士林，配合北藝中心開幕，帶來振興效益。至於2023台灣燈會，睽違20多年後也將在台北市舉辦，將是一個都會型的燈會，不同於過去燈會在空曠地舉行，台北燈會將結合台北101、大巨蛋，點亮北市商圈。

對於今年燈節的經濟效益，觀傳局長劉奕霆指出，過去燈節在萬華舉辦，約可帶來上億元的商機，這一次同樣受到 攤商期待，希望也能帶來百萬觀賞人次、上億元商機。

觀傳局指出，2021台北燈節「七彩八寶新世界」，在燈節期間每日的下午4時到7時，有各個燈區導覽，晚間7時到9時則實況轉播現場舞台演出，今年的舞台表演卡司，開幕當天由搖滾天王伍佰、金曲歌后魏如萱與葛萊美獎得主JAMII登場獻唱。

另外，這次加碼祭出上線觀看掃專屬QR Code抽汽車的抽獎活動，民眾可上2021台北燈節活動官網準時上線賞燈，同步在台北旅遊網官方FB粉絲團也可收看。有關燈節的最新消息，可上台北燈節官方網站查詢

2021台北燈節「七彩八寶新世界」因防疫考量，延至12月17日至12月26日在萬華艋舺舉行，牛頭人造型的主燈，今天亮相。記者楊正海／攝影
2021台北燈節「七彩八寶新世界」因防疫考量，延至12月17日至12月26日在萬華艋舺舉行，牛頭人造型的主燈，今天亮相。記者楊正海／攝影
2021台北燈節「七彩八寶新世界」因防疫考量，延至12月17日至12月26日在萬華艋舺舉行，牛頭人造型的主燈，今天亮相。記者楊正海／攝影
2021台北燈節「七彩八寶新世界」因防疫考量，延至12月17日至12月26日在萬華艋舺舉行，牛頭人造型的主燈，今天亮相。記者楊正海／攝影

台灣燈會 北市 觀傳局

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