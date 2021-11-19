推廣廁所不分性別 新北打造性別友善廁所標章

11月19日為世界廁所日，新北市府今發表新北市性別友善廁所標章，以英文單字all代表 “All Gender”全性別概念。環保局表示，未來公廁管理單位提出申請，符合「確保使用隱私」、「提高如廁安全」、「兩性平等精神」等性別友善條件廁所，並通過專家現場評核，就可核發標章。

新北市在前年底於市民廣場旁打造性別友善廁所，但時隔兩年新北市目前僅設置7座。環保局長程大維表示，公廁長期以來為維護性別隱私，在男女性別上，無論是空間、如廁設施等皆進行明確區分，但隨著多元性別及各種使用需求逐漸受到重視，新北市也著手推動性別友善公廁建置。

他說，性別友善廁所不同於一般公廁以性別區分，而是標示便器種類顯現空間規劃，顧及親子同時如廁需求，並化解照顧者出現於異性廁間內之尷尬氛圍。

「新北市性別友善廁所標章」由臺藝大視覺傳達設計學系李尉郎老師設計，李尉郎認為，每棟建物都有個別視覺指標，像是陶瓷博物館、故宮博物院及林家花園等，標章的設計應考量建築物整體風格。而最好的標章設計是無風格設計，容易融入建築物各自特色，因此標章色調選擇中性色彩，圖樣則是以英文單字all 代表 All Gender全性別概念，而英文字母ll以反轉方式呈現，設計2個人中間還隱含第3人，代表多數眾人，意即大眾皆適用。