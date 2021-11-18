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阿北也被換臉！柯文哲：同學為啥玩我的臉？ 網笑爆

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天在IG貼出「同學...為什麼玩我的臉....」的影片，並標註「成功高中楊同學你要紅了」。圖／引用自柯文哲IG
柯文哲今天在IG貼出「同學...為什麼玩我的臉....」的影片，並標註「成功高中楊同學你要紅了」。圖／引用自柯文哲IG

台北市長柯文哲也被換臉！柯文哲今天在IG貼出「同學...為什麼玩我的臉....」的影片，並標註「成功高中楊同學你要紅了」、「柯P換臉術」，短短不到一小時，已經吸引近5萬人觀看，網友留言「笑爆！」

柯文哲本來正在批公文，結果幕僚拿出一段IG影片給柯市長看，有高中學生以「柯文哲來到成功高中」，用最新deepfake換臉技術，有同學換上柯文哲的臉，柯文哲今天也在IG向同學喊話「哇，同學...，你們不要太調皮，不要玩我的臉！」

柯文哲被換臉的IG貼文，不到一個小時已經吸引近5萬網友觀看，結果柯文哲標註換臉的同學，也在底下留言「怎麼辦，你被市長盯上了....」

底下也有網友留言，「同學嚇死！」、「笑爆！」、「學長出名了」，也有網友說，「讚喔....出來選總統吧！」、「我愛阿北」，但也有網友說「感覺側翼又要攻擊這篇了。」

柯文哲今天在IG貼出「同學...為什麼玩我的臉....」的影片，並標註「成功高中楊同學你要紅了」、「柯P換臉術」，短短不到一小時，已經吸引近5萬人觀看，網友留言「笑爆！」圖／引用自柯文哲IG
柯文哲今天在IG貼出「同學...為什麼玩我的臉....」的影片，並標註「成功高中楊同學你要紅了」、「柯P換臉術」，短短不到一小時，已經吸引近5萬人觀看，網友留言「笑爆！」圖／引用自柯文哲IG

柯文哲 成功高中

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