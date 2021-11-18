快訊

中職／悍將投教布魯斯道別喊「有緣再見」 感謝名單沒洪總

台南16歲少年被誤打高端…超瞎理由曝光 竟是因「長得像成人」

預售屋討論熱烈！ 中和地政將舉辦買賣注意宣導講座

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
近來房地產市場交易熱絡，其中預售屋討論熱烈。圖為預售屋示意圖。記者李成蔭／攝影
近來房地產市場交易熱絡，其中預售屋討論熱烈。圖為預售屋示意圖。記者李成蔭／攝影

近來房地產市場交易熱絡，其中預售屋討論熱烈，新北中和地政局將於22日辦理「預售屋新制及買賣應注意事項」講座，就預售屋紅單、履約保證、房屋漏水等常見交易糾紛說明，盼讓民眾能多加了解，有興趣民眾可在明日下班時間結束前辦理。

中和地政事務所指出，近來預售屋消費糾紛及紅單炒作問題爭議不斷，新北地政局與中和地政事務所將於22日下午2時至5時，於中和地政事務所4樓會議室舉辦「預售屋新制及買賣應注意事項」講座。

課程除講解預售屋實價登錄新制外，也就預售屋紅單、履約保證、房屋漏水等常見交易糾紛加以說明，並透過實際案例分享讓民眾更瞭解預售屋買賣應注意事項，盼民眾能有多一層認識，有興趣民眾請於19日下班前報名。

中和地政事務所陳素霞主任補充，實價登錄新制已於110年7月1日起上路，預售屋已全面納管，簽訂買賣契約後30日內需申報實價登錄；另外為杜絕投機炒作紅單交易也納管。

新北 房地產 預售屋

延伸閱讀

拿坡里炸雞「戰斧炸雞」買4送2！bb.q CHICKEN「全品項9折」快閃中和

瘋搶預售屋？台南「西門大院」站上4字頭 半年銷售95％

中和傳當街搶錢！不明男子奪千萬元後逃逸 警方全力追緝

雙11地政節 12人獲頒地政貢獻獎

相關新聞

悠遊卡13年來獲利最差！KPI非稅後淨利 柯文哲坦言：我決定的

台北市長柯文哲剛上任曾發豪語要讓悠遊卡公司營業額翻倍，但台北市議員王鴻薇下午在市政總質詢中指出，悠遊卡公司今年創下13年...

砸4000萬消費抽獎「振興不到萬華」 北市：加強宣傳

台北市推出熊好券、2021台北購起來刺激消費，議員郭昭巖指出，許多萬華知名店家都不知道熊好券，可見宣傳不足；另外，202...

板橋油庫口社區產權複雜 等11年終盼到都更

位在板橋文化路的油庫口社區，屋齡近50年，住戶從11年前就可望都更，但因面積小，且涉及國有地範圍，產權較複雜，多數建商都...

義民公投宣講 鄭文燦：朱市長、朱主席其中一個在說謊

民進黨展開全台8場「義民護台灣公投巡迴演講」，今天下午在新竹縣新埔義民廟舉行首場說明會，桃園市長鄭文燦也出席，他希望現場...

熊好券系統頻出包！年底才能擴容 優惠券隔月就到期

延宕一個月好不容易本月5日上線的「台北熊好券」問題不斷，從一開始登記當機，到昨天優惠券未使用就消失、系統卡頓一整天，台北...

台北通昨出包！她轟柯文哲只滿腦選舉 大玩藍白拖做秀

台北通昨天晚上又卡、民眾不能使用熊好券，抱怨連連。台北市議員簡舒培今天在臉書嗆柯文哲，台北通當機頻頻，熊好券沒法用，民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。