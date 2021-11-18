預售屋討論熱烈！ 中和地政將舉辦買賣注意宣導講座

近來房地產市場交易熱絡，其中預售屋討論熱烈，新北中和地政局將於22日辦理「預售屋新制及買賣應注意事項」講座，就預售屋紅單、履約保證、房屋漏水等常見交易糾紛說明，盼讓民眾能多加了解，有興趣民眾可在明日下班時間結束前辦理。

中和地政事務所指出，近來預售屋消費糾紛及紅單炒作問題爭議不斷，新北地政局與中和地政事務所將於22日下午2時至5時，於中和地政事務所4樓會議室舉辦「預售屋新制及買賣應注意事項」講座。

課程除講解預售屋實價登錄新制外，也就預售屋紅單、履約保證、房屋漏水等常見交易糾紛加以說明，並透過實際案例分享讓民眾更瞭解預售屋買賣應注意事項，盼民眾能有多一層認識，有興趣民眾請於19日下班前報名。

中和地政事務所陳素霞主任補充，實價登錄新制已於110年7月1日起上路，預售屋已全面納管，簽訂買賣契約後30日內需申報實價登錄；另外為杜絕投機炒作紅單交易也納管。