悠遊卡13年來獲利最差！KPI非稅後淨利 柯文哲坦言：我決定的

台北市長柯文哲剛上任曾發豪語要讓悠遊卡公司營業額翻倍，但台北市議員王鴻薇下午在市政總質詢中指出，悠遊卡公司今年創下13年來最低稅後淨利，柯文哲難辭其咎。柯文哲答詢時坦言，悠遊卡最重要的KPI改成不是用稅後淨利，「這是我決定的」。

王鴻薇說，柯文哲第二任即將卸任，沒想到翻開財報一看，今年居然是13年獲利最差，更難看的是，柯P上任以來，稅後淨利像溜滑梯一路向下，柯是搞垮悠遊卡公司，從人事上的所託非人，到電子支付轉型落後，任內敗掉悠遊卡，只能用慘不忍睹四個字形容。

王鴻薇指稱，對比郝龍斌市長時期來看，郝市長任內稅後淨利卸任時1億9000萬，中間還經歷連勝文時期轉虧為盈，任內稅後淨利翻倍，但是柯文哲市長時期，接手時稅後淨利2億6193萬，是史上最高，但這是前人種樹，後人乘涼。柯文哲說，這他同意。

王鴻薇說，稅後淨利一路下滑，今年到9月也縮減只剩3563萬。沒有意外，將是13年來最低稅後淨利。對此，悠遊卡公司董事長陳亭如說，今年因為疫情嚴峻，希望稅後淨利今年能有3000萬至5000萬間。

對於提高稅後淨利，柯文哲說，做電子支付前面都虧錢，但悠遊卡最重要的KPI不是用稅後淨利，應該是完成城市無現金交易，當初悠遊卡公司非常不願意降低獲利率，「但我說不管，悠遊付投入的成本，還是要增加，這是我決定的」。

王鴻薇表示，雖然市府希望電子支付比例提高，但有很多對手，現在電子支付用戶達1500萬，對手都非常努力搶市場，整個儲值金額逾140億，悠遊卡公司應該和對手競爭，但市占率依然在後段班，因會員數偏低，過去的優勢是悠遊卡，但在無法成功轉換成悠遊付會員數後，過去賺錢的是悠遊卡，電子支付燒錢，自然燒到盈餘 。

悠遊卡公司表示，近兩年推出悠遊付後，仍保持穩定獲利；7年的獲利也有11億，僅比郝市長任內8年略少。但近10年支付市場營運環境大幅改變，支付市場競爭大為提升，且近兩年更受疫情影響，公共運輸運量嚴重衰退，獲利空間遭受壓縮。