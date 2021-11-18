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瑞芳保安宮老人共餐啟動 志工長者樂開懷

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區大寮保安宮終於迎來疫情後首次共餐，志工臉上掛滿笑容，大家終於又能聚在一起了。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區大寮保安宮終於迎來疫情後首次共餐，志工臉上掛滿笑容，大家終於又能聚在一起了。 圖／觀天下有線電視提供

因為新冠肺炎疫情停擺好久的老人共餐，瑞芳區大寮保安宮終於在今(18)日迎來疫情後首次共餐，在兼顧社交距離及遵守防疫措施，志工一大早就開心準備食材，即使會累也是臉上掛滿笑容，大家終於又能聚在一起了。

即使因為東北季風來襲，天氣濕濕冷冷的，但依然澆不熄這些志工的熱心與活力，因為他們期待這天已經好久了，停擺快半年老人共餐活動，在今(18)日終於重新開張，也因為快半年沒有開火，廚具餐具等都是志工提早一個星期來清洗準備。

鮮蝦蒸粄條，西魯肉，當季蔬菜，一道道堪比辦桌等級的菜餚，令人看了垂涎三尺，這些志工們起了大早採買，整理食材，大家集思廣益設計菜單，志工張月娥就說，雖然辛苦但覺得可以再度共餐真的很好，地方上也是有錢出錢，有力出力。不少長者也是還不到用餐時間就聚集在保安宮話家常。

保安宮主委顏東盛說，針對出門較不方便的長者，志工們也打包便當直送到長者家中，要讓長者第一時間吃到熱騰騰的便當，在這濕濕冷冷的天氣，每個共餐參與者的心裏都是暖暖的，大家希望在疫情穩定的情況下，每周一次的共餐活動能繼續進行下去。

疫情 保安宮 瑞芳

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