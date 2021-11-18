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淡水商圈歡樂感恩季 店家消費滿百抽獎品

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區商圈文化觀光協會祭出五倍券消費折扣優惠，並且針對來商圈消費的遊客滿百就可以參加抽獎。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區商圈文化觀光協會祭出五倍券消費折扣優惠，並且針對來商圈消費的遊客滿百就可以參加抽獎。 圖／紅樹林有線電視提供

行政院針對疫情後期振興經濟推出五倍券，新北市淡水區商圈文化觀光協會為了吸引來到淡水觀光的遊客使用五倍券刺激消費，有超過三十間以上的店家也都自主的來祭出五倍券消費折扣優惠，並且針對來商圈消費的遊客滿百就可以參加抽獎。

淡水區商圈文化觀光協會理事長盧育佑表示，過去受疫情影響淡水老街商圈面臨空前的大困境，而現在疫情趨緩，人潮回流，經濟復甦時刻，規劃一系列的優惠活動配合振興經濟。

理事長盧育佑指出，活動期間持振興券、加倍券或現金於淡水商圈特約店家消費滿100元，可領取1張摸彩券，活動獎項包在地伴手禮 醍醐大師禮盒、時尚太陽眼鏡、台北旅人國際青年旅館－住宿券等好禮，就是希望可以刺激觀光消費，提升買氣。

淡水 疫情

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