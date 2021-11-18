青年團變身貓狗大「屎」 維護淡水街道清潔

新北市淡水區幸福里流浪貓狗還是民眾飼養的寵物毛小孩，都會有隨地大小便，影響環境衛生問題，但由YWAM青年使命團與幸福里長合作，成立貓狗大屎青年團隊，將幸福里的動物大小便清理乾淨。

幸福里長 李佳倩說，其實過去貓狗糞便引起不少爭議，在愛護流浪貓狗的同時又如保維持社區環境整潔，這些來自教會的青年團，用愛心與行動來證明可以帶動大家對於互相理解尊重的心理，每個星期都會有2天的下午，這群4到5位青年團就會集合來到幸福里辦公室，領取工具開始沿著幸福里街道清理撿起這些貓狗糞便。

青年團成員 章克瀚表示，最初開始主動來找里長希望可以進行社區服務，在了解社區有這樣的環境問題時，就決定來用行動化解，愛貓狗與討厭貓狗兩方不同意見的爭論，而這樣的行為讓社區居民看到，也帶起了示範效果，許多居民也會開始清理住家周圍的環境。里長也期盼青年團定期清理街道，不只是讓環境更整潔，更是化解社區問題，喚起大家的愛心。