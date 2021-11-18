砸4000萬消費抽獎「振興不到萬華」 北市：加強宣傳

台北市推出熊好券、2021台北購起來刺激消費，議員郭昭巖指出，許多萬華知名店家都不知道熊好券，可見宣傳不足；另外，2021台北購起來還特別針對萬華地區加碼，但截至15日於萬華消費的僅占4.8%。商業處長高振源表示，12月起將邀請名人舉辦各項宣傳活動，同時也會加強宣傳萬華，吸引更多人潮。

郭昭巖表示，北市斥資5.7億推出熊好券，但萬華一堆知名美食店家都不知道熊好券，可見宣傳不足，還有民眾憑台北通記載的地址前往，到現在發現地址錯誤，就連各店家可以使用票券種類也誤植，市府應檢討成效。另外，她也建議推出熊好券轉讓制，可望提升民眾用券率。

台北市長柯文哲表示，將盡速修改資料不正確的問題，並研議轉讓制度。但主責的北市府秘書長陳志銘隨即表示，此次因票券已與個人身份連結，會於下次相關活動再納入。

另外，情衝擊北市商圈及實體店家，北市府為提振商圈及實體店家商機，110年11月2日至111年2月15日推出為期近3.5個月的「2021台北購起來」消費抽獎活動，登錄消費滿200元發票，即有千萬大獎可抽。

郭昭巖指出，商業處砸4000萬的消費導客活動「2021台北購起來」，還另外以加碼大獎鼓勵民眾至萬華消費，但截至15日全北市登錄26萬1592張，真正於萬華消費的僅1萬2642張、占4.8%。

商業處長高振源表示，12月起將邀請名人舉辦各項宣傳活動，同時也會加強宣傳萬華，吸引更多人潮。