熊好券系統頻出包！年底才能擴容 優惠券隔月就到期

延宕一個月好不容易本月5日上線的「台北熊好券」問題不斷，從一開始登記當機，到昨天優惠券未使用就消失、系統卡頓一整天，台北市長柯文哲今早表示，總是會有故障，「凡事坦白從寬」，下午再說壓力測試沒有做整合測試。北市議員徐弘庭批，優惠券明年1月底到期，市府花3500萬的擴充設備年底才抵台，「不會很離譜嗎」，要求市府配合五倍券將熊好券使用期限延長至4月。

柯文哲今赴北市議會進行總質詢時，徐弘庭指出，熊好券昨天再度出問題，到底是系統故障，還是柯文哲管理故障？過去電影海角七號台詞說道，「山也BOT，海也BOT」，現在是「山也APP，海也APP」，市府做很多APP，這次為了熊好券還動用3500萬災害準備金做擴充，花這麼多錢，卻沒發揮應有效果。

徐弘庭在議場要求柯文哲打開台北通，並看其抽到的熊好券使用期限，柯文哲表示他抽到的饗購券使用期限為明年1月2日。徐馬上接著說，「明年1月2日就到期，但北市花3500萬買的擴充設備年底才到，這不會很離譜嗎？」

徐說，整件事情除了系統故障，最大問題就是管理故障，原本預測的流量跟事實不符，這就算了，市長自己也發現，所以很早就追加預算，「今天熊好券各種原因延後，如果沒有延後，狀況可能更慘」，整個專案莫名其妙，一開始商家參與度不足、民眾接受度不高，後來還面臨系統擴充、追加預算等問題。

徐弘庭進一步說道，市府浪費錢做重複投資，台北通APP單一入口很好，為了疫情要建置足跡疫調也可以理解，但拿熊好券做類支付、Cupon概念，明明悠遊卡公司投資的悠遊服已投資很多錢，表現很差，為何不把熊好券放在悠遊付就好，硬要重複投資、花錢、增加預算。

柯文哲表示，熊好券事前有準備好，只是擴充的設備剛好遇到全球都缺晶片。而熊好券試是台北市政府的東西，悠遊卡還是相對獨立的公司，所以才會綁台北通；資訊局補充，此次擴容採購案不只針對熊好券，是整個台北通的擴容計畫，爭取到預算後就完成採購，強調是因國際採購趨勢導致年底才能抵台。

徐再問，就算悠遊卡是獨立公司，悠遊付還是可以作為消費介面，市府跟往常一樣付使用費即可，還能做到擴充容量，不會像現在要死不活的樣子，「就問一句，熊好券從今天起，流量多少不會當機？」資訊局回應，瓶頸舒緩調撥後，一分鐘20萬人內不會當機。

徐弘庭指出，熊好券系統現在就像地震一樣，無法預測何時會超過一分鐘20萬人的流量。資訊局回應，會啟動另一波程式改造，做分流架構。根據過去13天測試，平日流量約5至6萬、假日11至12萬。柯文哲也反問，議員有更好的建議嗎？

徐弘庭說，「我早就講了啊！叫你準備好再上」，但市府都在趕期程，現在又說國際採購會拖；當初一天到晚批評中央搞了這麼多券，不如發現金，「現在回力鏢射回來的速度挺快的」，建議柯文哲要想清楚要怎麼收尾熊好券，並認為應搭配五倍券延長熊好券使用時間，以時間換流量空間。

資訊局回應，現在第一波優惠券是1月到期，但熊好券還是會搭配五倍券走，五倍券使用期限為明年4月；柯則說，「議員你是專家，我再找時間到你辦公室討論。」