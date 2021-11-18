領軍16組新創團隊 展現新北創業成果

「2021 Meet Taipei 創新創業嘉年華」今於南港展開， 新北市首度參與於南港展覽館設置「新北市智能城市創新館」，展出9組「新北創力坊」及「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」團隊成果，以及7組群眾募資產品，共16組團隊，盼增加國際能見度獲得投資機會。

新北副市長劉和然表示，新北已有「新北創力坊」、「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」、「青創浮洲」等6個創業基地，未來更將利用捷運沿線回饋空間打造4處創業基地，加上「新店寶高智慧產業園區」的育成中心即將於11月25日上網公告招商，總計將有11個創業據點，力挺新創團隊。

經發局指出，本次展出9組新創團隊，包括進駐新北創力坊的「適勤科技」，工作人員用手機APP就能即時將食品資料上傳雲端平台，藉此監控食品製造過程。另外，亞馬遜AWS聯合創新中心的「雲守護」，也讓傳統攝影機變聰明，快狠準抓取人體動作跟風險指數，用AI影像分析，提升安全監控等級。

而群眾募資7組產品，則包括「魔律科技」研發的真藍牙無損音樂發射接收器，傳輸突破30公尺距離。「喜士來企業」研發的放空枕，超過30種高度支撐變化，可以自由調整的枕芯設計。還有「綠洲道德」設計的國際觀察曆等，每天的日曆都有國際時勢。

經發局補充，今起連續3天，包括主舞台「新北挺新創」百人大型論壇，邀請經發局、貝殼放大和MIT REAP代表，盤點新北創新創業資源和政策，更提供MIT REAP創業生態報告，分析新北適合發展的產業和環境優勢，以及群眾募資的未來趨勢等。

另外，「新北市智能城市創新館」由新創團隊進行成果發表，再讓投資人或業師擔任評審，選出最好的團隊。「創業塔羅牌」則提供專業師資，讓有意創業的青年，可以免費諮詢創業相關的疑難雜症。