板橋油庫口社區產權複雜 等11年終盼到都更

位在板橋文化路的油庫口社區，屋齡近50年，住戶從11年前就可望都更，但因面積小，且涉及國有地範圍，產權較複雜，多數建商都婉拒或是因條件談不攏而破局。發起人表示，從2年前就向市府反映都更需求，但因疫情影響，近日才決定委託新北住都中心統籌，社區內尚有1至2成的住戶未同意，也會繼續努力說明，盼達到全數同意都更。

油庫口社區距離板橋車站、新北市政府及大遠百僅數百公尺距離，相較於周圍新大樓林立，住宅環境顯得老舊許多，社區非常渴望更新。油庫口社區過去曾多次接觸建商尋求合建，但由於基地內有三分之一面積是國有地，建商不是直接拒絕就是雙方合建條件談不攏。

新北住都中心副執行長錢奕綱說明，該基地位於板橋區文化路一段188巷與188巷6弄交叉口，面積約2300平方公尺，共40戶，其中32戶已同意委託住都中心做都更全案管理，將協助社區送件籌組更新會，正式啟動重建。

都更發起人李小姐指出，從11年前社區就想都更，當時的都更範圍是從漢森東路到社區．但因範圍較大，無法取得住戶共識而作罷，近年她聊天時隨口提起都更，發現連一樓店家的都更意願都很高，但因戶數少、面積小，在找建商的過程屢屢碰壁。

李小姐說，目前社區同意都更比例達8成，還有少數住戶沒答應要都更，原因是相關內容較專業，還不了解狀況，也有住戶擔憂會不會跟之前一樣，好不容易看見都更的曙光卻又不見，也有住戶擔心後續的搬家問題及能否一坪換一坪。