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台北通昨出包！她轟柯文哲只滿腦選舉 大玩藍白拖做秀

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員簡舒培今天在臉書嗆柯文哲，在民眾水深火熱時，柯只記得和國民黨議員大玩藍白合政治操作，滿腦只想選舉和壯大他的民眾黨，無心市政。圖／引用自簡舒培臉書
台北市議員簡舒培今天在臉書嗆柯文哲，在民眾水深火熱時，柯只記得和國民黨議員大玩藍白合政治操作，滿腦只想選舉和壯大他的民眾黨，無心市政。圖／引用自簡舒培臉書

台北通昨天晚上又卡、民眾不能使用熊好券，抱怨連連。台北市議員簡舒培今天在臉書嗆柯文哲，台北通當機頻頻，熊好券沒法用，民眾叫苦連天，柯文哲深夜卻在與國民黨議員羅智強開直播，大玩藍白拖！在民眾水深火熱時，柯只記得和國民黨議員大玩藍白合政治操作，滿腦只想選舉和壯大他的民眾黨，無心市政。

簡舒培說，昨天柯文哲最心愛的APP台北通又當機，晚餐時間想要用熊好券大快朵頤的民眾，卻面臨「有券用不得」的窘境，也讓振興紓困變得毫無意義。簡說，柯市長在台北通多次爆出問題，不針對問題去解決，民眾在晚餐時間無券可用的時候，柯文哲卻送紅豆湯給國民黨議員直播作秀。

簡舒培批評，熊好券的目的是要振興商業，但一開始就延遲了很多日子不說，台北通常當機又難用。在民眾水深火熱的時候，柯文哲卻只記得和國民黨議員大玩藍白合政治操作，滿腦子只想著選舉和壯大他的民眾黨，無心市政，沒有將台北市民的福祉放在心上！難怪台北市政的民調最後一名，市民真的沒有冤枉他！

柯文哲 國民黨 簡舒培

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