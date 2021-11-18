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議員扮禰豆子 邀柯文哲Cosplay炭治郎當萬華代言人

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市議員郭昭巖為振興疫情熱區萬華，特地扮演《鬼滅之刃》的竈門禰豆子前往市議會質詢，並邀請台北市長柯文哲扮演其哥哥竈門炭治郎。記者鍾維軒／攝影
北市議員郭昭巖為振興疫情熱區萬華，特地扮演《鬼滅之刃》的竈門禰豆子前往市議會質詢，並邀請台北市長柯文哲扮演其哥哥竈門炭治郎。記者鍾維軒／攝影

國內疫情趨緩，各地方政府力推振興方案，北市議員郭昭巖為振興疫情熱區萬華，特地扮演《鬼滅之刃》的竈門禰豆子前往市議會質詢，並邀請台北市長柯文哲扮演其哥哥竈門炭治郎，一起做萬華招牌代言人，柯文哲雖未當場穿上服裝，但是仍說「好啦好啦」。

郭昭巖表示，疫情趨緩後，現在最重要是要振興，柯文哲曾經扮演過動漫《火影忍者》、《怪醫黑傑克》，所以她特地穿上禰豆子服裝，並帶來炭治郎的服裝，邀請柯文哲再次角色扮演，「讓我們一起做萬華招牌代言人、振興萬華，我有帶外套，你披一下吧。」

柯文哲未同意，反而點名台北市政府參議陳慶安穿上，「馬上來接手，犧牲一下！」三人一起拍攝一張大合照。

由於先前議員游淑慧曾扮演《魷魚遊戲》拍攝熊好券宣傳影片，郭昭巖提議柯文哲也可以和她一起扮演《鬼滅之刃》角色，共同規劃在地振興方案宣傳。

郭昭巖表示，尤其許多民眾喜歡在西門町COSPLAY，如果能做這樣裝扮，一定會有很多人來這邊，「現在不穿沒關係，等我們要宣傳的時候再這樣穿，相信可以帶來買氣。」柯文哲說，「好啦好啦，其他我一定會幫忙。」

柯文哲 疫情 北市

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