花園公廁美譽 北市中油大直加油站再獲公廁標竿獎

台北市環保局「110年績優公廁頒獎典禮」，一共有29個績優單位、29名清潔人員獲獎，其中中油大直加油站、及國父紀念館因連續二年獲特優等級，脫穎而出，成為今年標竿獎的得主。

北市環保局表示，北市府於91年起實施公廁分級制，其中特優級、優等級所占比率已由91年的5成提昇至目前的9成9以上，顯示公廁的品質不斷提升。此次公廁頒獎，共分為餐廳、百貨、戲院及標竿獎等10類，其中標竿獎公廁尤其受到矚目，為全市績優公廁的指標。

環保局表示，獲得標竿獎的中油公司大直加油站，一直是台北市公廁的模範生，也是北市績優公廁評鑑特優獎的常客，104年及110年兩度榮獲象徵公廁最高品質的標竿獎，該站也是鄰近社區及計程車司機的休息站，每天都有不少車次的計程車及路過民眾會到加油站上廁所，今年疫情嚴峻之初，不僅廁所持續開放供社會大眾使用，公廁各角落更是仔細清潔維護及消毒，被民眾譽為方便休憩的「花園公廁」，樹立了台北市公廁的典範。

至於今年獲獎的29位清潔人員，中油公司大直加油站「掃廁達人」勞務班長莊先生，秉持職人精神，多年來將整間公廁打掃的像全新的一樣。他分享清掃訣竅，必要時他會伸手進便器刷洗，清掃完再用檢視鏡檢查便器角落有無打掃疏漏處，以免累積污垢造成臭味。

另外，新光醫院的清潔領班林先生，有一次在巡視檢查廁所時，遇見一位70多歲的老先生，行動不太方便緩步走進無障礙廁所，因下肢無力，如廁完無法起身站立，在廁所隔間內隱約聽到有人喊叫，他便主動詢問並立即幫忙將其攙扶離開廁所。所幸有領班林先生幫忙，不然老先生不曉得還要在廁所蹲坐多久。

環保局表示，台灣已步入高齡化社會，年長者的如廁安全已越顯重要並受關注，依環保署公布的調查，40歲以上受訪者逾8成認為公廁內有加裝扶手的必要。環保局109年起開始推動「高齡友善公廁」，推廣北市各公廁設置扶手與緊急求助鈴。目前北市府管公廁已有87％的廁所完成扶手的裝設，86％的廁所完成廁間緊急求助鈴的裝設。

為增進民眾活動時的如廁便利，並呼應高齡友善公廁概念，明年度北市環保局也將持續汰換拖車式流動廁所並提升全齡化使用功能，在現有多功能親善流廁車基礎之上，精進增加照護床、感應式廁間門及垃圾桶、自動消毒系統等功能，兼顧全齡化使用及防疫消毒功能，期能共同營造更全齡友善無障礙如廁環境。