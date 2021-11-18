舊校舍改建東區社福園區 北市推免費銀髮新創課程

北市修整舊潭美國小為台北市東區社福園區，位於純美樓三樓的「銀髮服務新創活力中心」今舉辦開幕記者會，社會局表示，以銀髮新創、在地安老為概念，規劃7間教室多元空間設計，包括健身房、社區廚房、遊戲間、實驗工廠及交誼廳等，促進長輩身體健康並與青年共同交流。

台北市東區社福園區設立服務幼童、長者等多項社福單位進駐。社會局長周榆修表示，目前除了銀髮服務新創活力中心，已有石壁潭非營利幼兒園收托100多位幼兒，未來將有社區式老人日間照顧中心及台北市潭美托嬰中心進駐服務，讓老幼在園區共融、共學、共樂。

「銀髮服務新創活力中心」委託社團法人社區大學全國促進會辦理。社會局表示，以銀髮新創產業、青銀共融、社區照護、通用設計為四大概念，透過打造專屬長者主題展示館，結合新創概念、產業及推廣活動，規畫長者相關服務展示空間，培訓專業人員、照顧者及一般大眾照顧知能，並作為青銀共融，具在地特色的社區照顧關懷據點，落實初級預防功能及長者活躍老化、在地老化的理念。

社團法人社區大學全國促進會表示，先前已經試營運一段時間，吸引不少里民興趣，盼未來以東區社福園區為基地，不僅串連周邊里民，藉由銀髮新創、在地安老為概念，吸引更多長者前來。

社會局表示，透過銀髮服務新創活力中心結合長者新創實驗展示空間以及社區關懷照顧據點，以7間教室多元空間設計，包括健身房、社區廚房、遊戲間、實驗工廠及交誼廳等，讓長輩在園區體驗各種健康促進及創藝手作課程，並與青年共同交流廚藝、木工工作坊。