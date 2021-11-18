提升疫苗打氣 中市議員建議接種就送抽獎序號

全台各地為提升疫苗打氣，有縣市推出接種疫苗送有機米。台中市議員江肇國建議，台中購物節現正舉辦中，市府可推接種疫苗就送抽獎序號，台中市衛生局長曾梓展則表示會來規劃。

國內疫苗接種打氣減緩，民進黨籍議員江肇國今天在台中市議會警消環衛業務質詢表示，目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，但國際疫情並未停止。他舉例，高雄在捷運站施打疫苗，長者接種疫苗還送有機米，市府應該趁此時提高疫苗覆蓋率。

江肇國指出，台中市庫存疫苗量，AZ有6萬劑、莫德納有2萬劑、BNT有10萬劑，提高疫苗覆蓋率不僅是中央責任，地方政府更應積極配合，建議市府應要主動出擊，可以到好市多、新光三越、國家歌劇院等人群聚集的地方，合作成立接種站。

現正在舉辦的台中購物節活動，民眾消費單筆新台幣500元可以抽現金、豪宅。江肇國建議，市府可將接種疫苗結合購物節，民眾接種疫苗就送1組購物節抽獎序號，接種疫苗就能抽豪宅、現金，藉此提升打氣。

曾梓展表示，接種疫苗可參加購物節抽獎，想法不錯，會來規劃。統計至今天上午8時止，台中市疫苗第1劑接種人數為223萬9597人，全人口涵蓋率為79.55%，完成第2劑接種人數為128萬7922人，涵蓋率為45.74%，總計接種人次為352萬7519人次，劑次人口比125.29，高於全國平均值。