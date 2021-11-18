張銘祐參選新北第8選區議員 盼翻轉當地政黨不平衡現況

2022選戰即將到來，民進黨籍政治評論員張銘祐今正式宣布投入新北第8選區市議員初選提名，他一早到新店惠國市場掃街宣講公投四個不同意，傳達自己的理念。他同時也期待，未來透過參與來改變大文山地區觀光、經濟產業及均衡教育等發展，更盼能為民進黨爭取多一席議員，以翻轉政黨發展不平衡的現況。

2022年地方選舉時程越來越近，各黨候選人陸續表態，其中新北第8選區過往多為泛藍人士拿下議員，目前僅有1席民進黨籍議員。張銘祐今日宣布正式投入該區議員初選提名，上午並到新店惠國市場掃街宣講公投四個不同意，要讓人民知道自己的理念。

張銘祐指出，大文山地區擁有許多良好環境，但卻少了點活力，例如新店與烏來為同條觀光產業鏈，沿線的開發與建設必須有明確細節規劃，他有信心透過多線開發，讓當地獲得整體發展，提升大文山的觀光產業、創造更多產值。另外，像是新店條件明明很好，卻沒有完整學區平衡發展，在均衡的教育環境、健康身心的教育方式、符合兒童人權的教育價值、共學共好的教育資源整合方向等，都還需要再加強，這也是他未來要努力的方向。

張銘祐強調，自己並非出生在富有之家，求學及工作過程都艱辛，因此讓他更注重孩童成長與發展，比如新店與安坑有很多天然資源以及建設，預計在未來會有更多人口移入，青年如何在地生根，政府如何讓各類商業、文創、文化等等相關產業進駐，都是大家要共同努力的地方。