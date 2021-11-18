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北市府：錯打疫苗不應該 院所務必落實三讀五對

中央社 / 台北18日電

台北市接連發生診所錯打疫苗事件，副市長蔡炳坤今天說，這是不應該犯的錯誤，呼籲各醫療院所繃緊神經，務必落實三讀五對，將與衛生局研議是否開罰。

台北市大安區某診所12日誤替23名應接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）AZ疫苗的民眾施打莫德納疫苗，16日又有診所替1名要施打公費流感疫苗的民眾錯打成莫德納疫苗。

蔡炳坤今天接受媒體電訪表示，針對16日發生的接種異常事件，市府馬上就做了處理，暫停此診所的流感疫苗及COVID-19疫苗接種服務，將等診所提出改善計畫後再去確認是否能於第15輪恢復服務。

蔡炳坤表示，市府不斷跟所有醫療院所交代，一定要非常嚴謹、落實三讀五對，醫護人員很辛苦，但這是不應該犯的錯誤，會出現就代表沒有落實SOP，還好遭誤打的民眾目前狀況都還好，會持續關心。

媒體詢問，包含日前大安區診所錯打疫苗，市府是否會開罰，蔡炳坤說，已經有在討論，下午會再跟衛生局確認。

蔡炳坤說，台北市的接種點很多，提供疫苗接種服務已經一段時間了，也許因此稍微有些鬆懈，將要求所有醫療院所神經要再繃緊一點，務必要做好三讀五對。

莫德納疫苗 蔡炳坤 流感疫苗

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