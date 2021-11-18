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台北通個資疑慮多 柯文哲下令被帶風向要具體澄清

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
陳智菡今天提到，對於有議員似是而非的說法及打擊，北市府都會回應，不過有一些偏頗的說法，可能造成人民對政府的不信任，或以為對民眾個資有妨害疑慮，北市府不得不出來澄清。記者林麗玉／攝影
陳智菡今天提到，對於有議員似是而非的說法及打擊，北市府都會回應，不過有一些偏頗的說法，可能造成人民對政府的不信任，或以為對民眾個資有妨害疑慮，北市府不得不出來澄清。記者林麗玉／攝影

北市議員黃郁芬、林亮君、苗博雅等人近日頻質疑台北通個資問題，台北市政府發言人陳智菡昨天開嗆，表示有人質疑台北市藉由台北通蒐集、竊取個資、綁架台北市民，還說「台北市是吃個資的巨獸」，這是不實指控，請抵制栽贓抹黑。陳智菡今天表示，市長柯文哲要求市府對於台北通遭受的誤解、被曲解、帶風向等，要具體的澄清。

陳智菡今天提到，對於有議員似是而非的說法及打擊，或對數位轉型、基礎建設有不了解的質疑，北市府都會回應，不過有一些偏頗的說法，可能造成人民對政府的不信任，或以為對民眾個資有妨害疑慮，北市府不得不出來澄清。

陳智菡表示，這幾天不管媒體或社群，都對台北通有蠻多錯誤誤解，台北通是邁向數位城市、數位治理的工具，台北市民有不同身份，以學生為例，有圖書證、學生證，還有小巨蛋冰宮功能的卡證等，台北通是將過去多卡集中在台北通APP上，過去不利整合的，台北通將所有卡集合起來，不用拿厚厚一疊卡證資料。

陳智菡表示，台北通就像是一把鑰匙，過去各個局處的資料都在各單位，例如圖書證在圖書館，敬老卡資料在社會局，台北通是將資料整合，但不會將個資不當利用，也會嚴格的保護資料安全。

陳智菡也表示，未來將台北通將系統整合之後，對資安的防護將更加嚴密，北市府會有一個PKI系統，就是所謂開放的資料基礎建設，這是金鑰功能，會比資訊散落在不同局處、單位，保護更好，也絕無搜集個資，個資外洩疑慮。

陳智菡說，數位治理是全球趨勢，可能妨礙北市府數位治理的角度，她昨天的回應比較強硬一些，就是希望民眾不要被誤導。

對於議員接連質疑台北通？陳智菡說，這個問題我們也正在理解，可能台北市邁向數位城市的腳步，議員還沒有理解，但必須要說，北市府不會去做違反個資法，出賣民眾個資的事情，會一一與議員、民眾說明，讓外界了解，台北市政府在做什麼，化解大家疑慮。

北市 陳智菡

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