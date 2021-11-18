新北庇護禮推櫻花陶瓷盤 四大網路商城也買的到

新北市勞工局今日上午舉行第八屆新北庇護禮發表記者會，八里療養院幸福小站庇護商店以八里櫻花季及精神復健康復五力為概念發想，打造全新的櫻花陶瓷盤禮盒「遇見幸福」，也特別推出銷售時間限定的豪華版禮盒，可以一次收齊全品項超美櫻花陶瓷盤。

新北市長侯友宜、八里療養院院長張介信及主任張自強、新北庇護代言人黃子佼及庇護工場代表等，今日也與庇護員工一同體驗陶瓷貼花樂趣。

侯友宜表示，近年都拜託黃子佼當庇護大使來代言，這兩年疫情嚴峻，庇護商品購買意願降低，唯獨新北庇護禮業績不斷成長，今年比去年增加3.8%，金額約增加600萬元，都是黃子佼的功勞，更以身作則自己購買，今年跟往常不一樣，是用八里的櫻花陶瓷 身心療癒的五力跟吉祥動物來代表，希望大家多照顧身障朋友來購買庇護禮。

黃子佼表示，代言除了推銷也要認同，新北庇護工場一直進步，今年禮品換成瓷器，也讓他聯想要多做慈善，希望一呼百應，他自己也有送禮需求，至少會買101盒，有能力就用行動支持、多照顧別人。

因孟耿如傳出懷孕三個月的喜訊，侯友宜順勢跟黃子佼說，可以考慮明年寶寶的彌月禮數量多加1個0（1010盒），黃子佼則開玩笑回「來新北壓力好大」，但是會將庇護工場禮列入考慮。