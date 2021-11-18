台北通又出包惹民怨 柯文哲:總是會故障 凡事坦白從寬

因預算未過延宕近1個月的「台北熊好券」，好不容易這個月5日上線，卻有民眾昨天要使用熊好饗購券500元，結果還沒用就消失，連優惠券都無法點，議員許家蓓也接獲民眾投訴，表示昨天台北通卡卡，熊好券無法用，從昨天傍晚5點系統慢，到晚間8點半才比較不卡，台北市長柯文哲今天對於熊好券再度出包，柯說，「總是會有故障，有問題就來寫檢討報告」，對於上次出包是否有懲處？柯則說，「凡事坦白從寬。」

由於先前熊好券開放民眾登記，也是一開完發布記者會，台北通APP整個當機，連市長柯文哲進議會使用台北通掃實聯制也卡住，這次再度發生熊好券卡住、不能用，柯文哲今天出席2021創新創業嘉年華活動，被問及台北通又出包，柯文哲推給發言人回應，表示「發言人上班、上班，我跟你講，還好今天發言人有跟來，我們把發言人帶來。」

柯文哲說，「總是會有故障嘛！」媒體問柯，是否沒有做足壓力測試？柯回應，「這個一樣 ，有問題就來寫檢討報告」，對於上次是否已經有懲處？柯則說，「凡事坦白從寬」。

台北市政府發言人陳智菡表示，昨天發生台北通卡卡，資訊局緊急處理後，發現是在一個時間段，瞬間有比較多人湧入去看優惠地圖功能，造成原本擴充容量有點不足現象，讓系統一度有點卡卡，不過資訊局已經第一時間排除，現在系統已經穩定。

陳智菡說，北市府在上個月記者會中，已經有跟外界說明，台北通正在系統擴充，因原本的系統容量有點不足，但年初緊急採購器材還沒有到位，目前會先機動性排解，要真正徹底解決，還是要等年底，擴充能量到位，才能正常銜接。

對於台北通接二連三出包，市長柯文哲是否震怒？是否會有懲處？陳智菡說，市府會去了解問題是什麼？但市長沒有因為這件事有裁示，不過對於台北通遭受的誤解、曲解、被帶風向，柯要求同仁要具體澄清，至於台北通卡卡，沒有明確下指示，由於這是系統問題，北市府會加速排解。

陳智菡也提到，由於台北通的功能非常多，系統擴充之後，的確備用容量有一點不足，尤其現在全球供應鏈也都短缺，儘管年初已下訂單，但貨還沒有到，預計備用的元件機組，要到12月底才能運到台北，北市府會徹底檢討，並機動改進。