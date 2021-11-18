訓犬師進駐動物之家 提升浪犬收養機會

新北市動保處為降低浪犬與人互動的不安全感，今年聘請訓犬師進駐動物之家，協助教導浪犬正確互動技巧，降低對人類戒心與躁動融入人類生活環境，增加被認養機會，位在淡水的動物之家，透過訓犬師紀筱涵協助，已成功幫助20隻浪犬獲得認養。

浪犬大多數很少有與人生活經歷，面對熱情卻陌生人類時，總以虛張聲勢吠叫回應內心不安。紀筱涵是台灣愛犬教育訓練機構訓犬師，曾在動物醫院從事獸助理工作，投入犬隻訓練師已有6年資歷，自今年4月起每星期到淡水動之家幫犬隻行為矯正訓練，讓浪犬社會化避免人狗衝突。

紀筱涵分享說，自己家中也有養狗，發現狗接受正能量教育的互動練習中，可使犬與人產生信任，增進親密感以及配合度，更願意成為人類社會好夥伴，訓犬師主要以獎勵為訓練基礎，引導犬隻親近人類，從聽從口令的訓練中讓狗狗學會冷靜等待，讓犬隻穩定親人，對人產生信任。

淡水動物之家獸醫彭明發則表示，犬隻受過訓犬師調教個性轉變溫馴後，讓犬隻適應牽繩引導，隨行主人時不會胡亂衝撞。潛移默化中個性穩定後，神經質敏感性的亂吠狂叫壞習慣也會大幅改善，被民眾認養的機會就會大幅成長。