新北年度跨機關舞蹈競賽 侯友宜率首長民代熱舞搶第一

疫情趨緩，新北市政府為讓員工適時放鬆、增進身心健康，今辦理「新北舞動eSports」跨機關聯誼活動，市長侯友宜也帶領局處首長及民代一同熱舞，為活動開場暖身；現場各局處變裝小隊造型豐富，大家開心同樂之餘，也抓時間積極準備，期待在比賽中拔得頭籌。

新北市府今於新北電競基地辦理「新北舞動eSports」舞蹈運動電子競賽，侯友宜也在現場與各局處首長及民代同樂，並以名舞曲「Baby Shark」暖場開舞，炒熱現場氣氛，開幕式小節比賽結果出爐，侯友宜還拿下第一名。

侯友宜表示，以往跨機關聯誼都辦在戶外，今年疫情關係改在新北電競基地辦理舞蹈運動電子競賽，希望市府員工身心都能放鬆，把身體顧好一起為市政打拼外，也可以藉機會一展舞藝，更鼓勵現場未婚同仁展現活力、尋覓好對象，若有好結果將送上「金鏟」。

新北人事處補充，以往都是辦理球類運動，規模大得多，今年疫情關係規模縮小，但仍吸引各單位踴躍報名，共計51隊熱情變裝參賽。人事處還說，疫情趨緩後大家慢慢回歸到正常生活，因此這次活動特別搭上居家防疫熱潮的電競活動，並設有線上直播，讓未能前來的同仁也能一同感受氣氛。