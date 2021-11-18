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萬金石馬拉松21日開跑 台2線部分路段交管

中央社 / 新北18日電

新北市政府今天發布新聞稿表示，配合「2021新北市萬金石馬拉松」21日清晨萬里區開跑，屆時沿賽事舉行的北海岸台2線部分路段將管制交通並禁停車，包括臨時停車。

新北市府交通局交通安全科長林昭賢表示，萬里到石門區台2線賽道交管，自21日凌晨2時到當天下午2時，封閉往淡水方向車道，調撥對向內側車道通行，其中磺清大橋周邊雙向封閉管制。

此外，金山聯外道路上午6時到8時30分管制，禁止橫越台2線賽道；野柳港區周邊從6時到8時30分全線雙向封閉管制；萬里隧道往基隆方向出口外側路邊邊線開放通行，駕駛人可多利用，紓解龐大車流。

新北市政府警察局交通警察大隊表示，賽道沿線於管制時段都禁停車（含臨停），違停車輛將逕行移置拖吊；各重要交叉路口由現場警員交管，相關車道調撥及道路封閉視賽情儘早解除。

萬里 車道

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