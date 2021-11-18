台北通熊好券系統當機 北市府：已修復
台北市資訊局今天表示，台北通App內兌換熊好券系統，下午出現緩慢情形，晚間8時30分已恢復，當機超過約3小時，系統緩慢是因民眾頻繁使用優惠地圖等，導致出現高流量。
台北市政府資訊局晚間發布新聞資料指出，接獲民眾反映，台北通內的熊好券系統在下午5時出現緩慢情形，影響熊好券兌換作業，接獲民眾反映後，立即處理，晚間8時30分，相關系統效能已恢復。
資訊局表示，經分析主要是因民眾查詢熊好券適用店家時，頻繁使用優惠商家及優惠地圖，出現高流量，造成台北通地圖圖層模組有效能消耗的狀況，進行資源調節後，已恢復效能。
資訊局指出，民眾因熊好券系統出現緩慢情形，而無法完成兌換作業，經處理後，系統恢復就能正常使用，不會影響民眾權益。台北通為市政服務入口平台，熊好券系統只是其中一項功能，台北通仍可正常使用。
台北市政府推出2波熊好券抽籤加碼振興，分別有住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券共5種券，首波在11月5日抽出，中籤者在台北通App取券後就可使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言