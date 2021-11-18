台北通熊好券系統當機 北市府：已修復

台北市資訊局今天表示，台北通App內兌換熊好券系統，下午出現緩慢情形，晚間8時30分已恢復，當機超過約3小時，系統緩慢是因民眾頻繁使用優惠地圖等，導致出現高流量。

台北市政府資訊局晚間發布新聞資料指出，接獲民眾反映，台北通內的熊好券系統在下午5時出現緩慢情形，影響熊好券兌換作業，接獲民眾反映後，立即處理，晚間8時30分，相關系統效能已恢復。

資訊局表示，經分析主要是因民眾查詢熊好券適用店家時，頻繁使用優惠商家及優惠地圖，出現高流量，造成台北通地圖圖層模組有效能消耗的狀況，進行資源調節後，已恢復效能。

資訊局指出，民眾因熊好券系統出現緩慢情形，而無法完成兌換作業，經處理後，系統恢復就能正常使用，不會影響民眾權益。台北通為市政服務入口平台，熊好券系統只是其中一項功能，台北通仍可正常使用。

台北市政府推出2波熊好券抽籤加碼振興，分別有住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券共5種券，首波在11月5日抽出，中籤者在台北通App取券後就可使用。